Häufig müde und schwindelig? Diese Lebensmittel helfen bei Eisenmangel

Von: Karolin Schäfer

Eisenmangel zählt zu den häufigsten Mangelerkrankungen weltweit. Wie viel Eisen benötigt wird und welche Lebensmittel einem Mangel entgegenwirken, lesen Sie hier.

München – Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und Schwindel: Das sind einige der Symptome, die bei einem Eisenmangel auftreten können. Dabei hat Eisen wichtige Funktionen. Das lebensnotwendige Spurenelement ist unter anderem an der Blutbildung und dem Sauerstofftransport beteiligt. Da es nicht selbst vom Körper gebildet werden kann, muss es regelmäßig über die Nahrung aufgenommen werden. Im Überblick, welche Lebensmittel besonders reich an Eisen sind.

Eisenmangel ist häufigste Mangelerscheinung: Auf diese Symptome müssen Sie achten

Laut Kassenärztlicher Vereinigung zählt Eisenmangel weltweit zu den häufigsten Mangelerscheinungen. „Er hat Auswirkung auf den gesamten Organismus“, hieß es. In mindestens 50 Prozent der Fälle werde Eisenmangel durch eine Anämie (Blutarmut) verursacht.

Zur Vorbeugung eines Eisenmangels sind die eisenhaltige Lebensmittel wichtig. © Anastasiya Amraeva/imago

Liegt Eisenmangel vor, lässt sich das an unterschiedlichen Symptomen erkennen. Erhöhte Infektanfälligkeit, Leistungsabfall, Nagel- und Haarveränderungen sowie Entzündungen der Mundschleimhaut zählen ebenfalls zu den Anzeichen eines Mangels, meldete die Kassenärztlicher Vereinigung. Diese Symptome können aber auch auf andere Nährstoffmängel hinweisen.

Eisenmangel vorbeugen: Wie viel Eisen braucht der Körper?

Doch wie viel Eisen benötigt der Körper? Der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zufolge, benötigen erwachsene Männer ab 19 Jahren zehn Milligram Eisen pro Tag. Frauen brauchen aufgrund ihrer Periode etwas mehr. Die DGE empfiehlt ab dem 10. Lebensjahr täglich 15 Milligram des Spurenelements. Darüber hinaus haben Schwangere, Kinder und Jugendliche in Wachstumsphasen sowie Leistungssportler einen erhöhten Bedarf.

Ein Mangel betrifft nicht nur häufig Frauen, sondern auch Vegetarier und Veganer. Denn: Der Körper kann Eisen aus tierischen Lebensmitteln besser verwerten als aus pflanzlichen, meldete die DGE. Die Aufnahme und Verwertung von pflanzlichem Eisen könne aber durch Vitamin C verbessert werden.

Leiden Sie an Eisenmangel? Diese Lebensmittel sollten Sie essen

Einige Lebensmittel enthalten besonders viel Eisen. Laut DGE gelten vor allem Vollkornprodukte, Fleisch, Wurstwaren sowie Gemüse und Hülsenfrüchte als Hauptlieferanten. Wie das österreichische Gesundheitsportal meinmed.at berichtet, sind auch diese Nahrungsmittel gute Eiweißlieferanten:

Lebensmittel Eiweiß pro 100 Gramm Haferflocken 4,6 Milligramm Kichererbsen 6 Milligramm Pistazien 7,5 Milligramm Quinoa 8 Milligramm Leinsamen 8,2 Milligramm Sojabohnen 8,6 Milligramm Sesam 10 Milligramm Kürbiskerne 12 Milligramm Weizenkleie 16 Milligramm

Laut DGE können einige Pflanzenbestandteile in Lebensmitteln die Eisenaufnahme hemmen. Das sind beispielsweise Phytate, die in Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten vorkommen sowie Polyphenole in beispielsweise Kaffee und schwarzem Tee. Ein Mangel sei aber kaum allein durch eisenhaltige Nahrungsmittel auszugleichen, betonte meinmed.at.

Hier können dann Eisenpräparate helfen. Die Einnahme sollte aber vorab unbedingt ärztlich abgesprochen werden. Das rät auch das Bundesinstitut für Risikobewertung. Bei einer langfristigen Überdosierung von entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln könne es zu einer chronischen Überversorgung kommen. Das kann das Risiko für Herz- oder Krebserkrankungen erhöhen.

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher ärztlich abgesprochen werden.

