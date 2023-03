Kaufland-Kunde beißt genüsslich in Croissant – und traut seinen Augen nicht

Teilen

Ein Kunde kaufte beim Kaufland ein Schinken-Käse-Croissant. Nach dem Biss erwartete ihn ein regelrechter Ekel-Anblick. Das Croissant war von innen verschimmelt.

München - Manchmal erhält man in Supermärkten und Discountern eine kleine Überraschung. So können sich tierische Freunde auf dem Gemüse und Obst befinden. So wie eine Lidl-Kundin, die in ihrem Salat eine Schnecke vorfand. Eine eher negative Überraschung fand ein Kaufland-Kunde an seinem Produkt. In der noch nicht geöffneten Verpackung sah der Kunde Schimmel auf dem Käse und das, obwohl dieser noch drei Monate lang haltbar sein sollte. Einem Kaufland-Kunden ist etwas Ähnliches passiert, nur dass dieser den Schimmel nicht im Vorfeld fand.

Kaufland-Kunde beißt genüsslich in Croissant - und findet Schimmel

In der Haut des Kaufland-Kunden, der ein Croissant gegessen hat, möchten wohl die wenigsten drin stecken. Denn als sich dieser sein Croissant genauer anschaute, konnte er womöglich seinen Augen nicht trauen. Ein Schinken-Käse-Croissant besteht, wie der Name schon sagt, aus Schinken und Käse, die in einem Croissant drin sind. Schimmel hat dort nichts zu suchen. Auf Facebook teilte er am 11. März einen Post, der in seinem Fall das Gegenteil bewies. Er hatte das Gebäck in einer Kaufland-Filiale in der Slowakei gekauft.

„Kauft nichts mehr bei Kaufland, Leute. Habe gestern ein Croissant gekauft, mit Schinken und Käse und da war Schimmel drin“, schrieb der Man zu seinem Beitrag. Dazu postete er ein Bild, auf dem man das angebissene Croissant sehen kann - von außen sieht es ganz normal aus. Doch in einem zweiten Bild wird klar, was er meinte. Auf diesem hebt er das Croissant leicht an, sodass der Inhalt des Gebäcks zu sehen ist. Auf dem Schinken erkennt man kleine weiß-grüne Punkte, die eindeutig nach Schimmel aussehen. Die User sind in den Kommentaren schockiert.

Ekel-Fund im Kaufland-Croissant: Nutzer sind schockiert - andere verteidigen den Supermarkt

„Igitt“ oder auch „Schämt euch“, schreiben die Facebook-Nutzer unter dem Post. Offenbar war dies nicht der erste Ekel-Fund in dem Croissant. „Genau in diesem hatte ich ein langes Haar“, schrieb eine Nutzerin in den Kommentaren. Ein anderer User behauptet, in einem Kaufland-Krapfen sogar Raupen gefunden zu haben. Auch der ein oder andere Lacher ist dabei. „Du hättest es fertig essen sollen, als du schon die Hälfte in dir hattest“, kommentierte ein Nutzer mit einem vor Lachen weinenden Emoji.

Andere verteidigen den Supermarkt und argumentieren, dass die Mitarbeiter nicht in die Produkte hineinschauen können, wenn sie geliefert werden. Außerdem würde die Ware auch eingefroren geliefert werden, wie eine weitere Nutzerin aufklärte. Einige User mutmaßen, dass der Fehler bei den Lieferanten oder in der Produktion liege. Vermutet wird auch, dass das Croissant aufgetaut, wieder eingefroren und dann erst gebacken wurde.

Viele Lebensmittel sind leicht verderblich, daher können solche Schimmel-Funde immer mal wieder passieren. Auch in einer Lidl-Filiale machte ein Kunde eine eklige Entdeckung. (vk)