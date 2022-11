Ekel-Fund in Edeka bei München: „Hätte viel bessere Hygienestandards erwartet“

Von: Kai Hartwig

Teilen

In diesem Edeka-Salat befand sich ein ungebetener Gast. © Screenshot / Facebook.com/EDEKA/community

Eigentlich wollte sich ein Edeka-Kunde einen Fertigsalat gönnen. Doch beim Öffnen der Box fand er einen ungebetenen Gast in seinem Gericht.

Garching – Gerade berufstätige Menschen stehen in ihrer Mittagspause vor der Frage, wo sie schnell etwas zu essen herbekommen. Entweder hat man das Glück, innerhalb des Betriebs eine gute Kantine zu haben. Oder aber man muss sich anderweitig versorgen. Auch Supermärkte und Discounter bieten Mahlzeiten an. So gibt es auch fertige Salate in den Märkten von Edeka, Rewe, Kaufland, Lidl, Aldi oder Penny.

Und da die Mittagspause nur einen begrenzten Zeitraum andauert, ist ein Fertiggericht für einige Arbeitnehmer genau das richtige. Das lässt sich zügig besorgen und ebenso rasch verzehren. Möglicherweise war dies auch der Beweggrund eines Edeka-Kunden, in einer Filiale in Garching bei München einen verzehrfertigen Salat zu kaufen. Doch er erlebte beim Öffnen der Verpackung eine böse Überraschung.

Edeka-Kunde findet Wurm in Salat: „Hätte viel bessere Hygienestandards erwartet“

Mehrere Bilder der Salatbox postete er auf Facebook und schrieb dazu: „Wurm im Edeka-Salat gefunden. Hätte von Edeka viel bessere Hygienestandards erwartet.“ Dazu benannte er den Namen der Edeka-Filiale, in der er das Produkt erstanden habe.

Auf den Fotos sieht man die Nahaufnahme eines Salatblattes, mitten darauf ist ein zusammengerolltes kleines Tier zu erkennen. Ob es sich um einen Wurm oder vielleicht auch eine Raupe handelt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Das zweite Bild zeigt die geöffnete Salatschachtel von Edeka aus einem etwas weiteren Blickwinkel. Ein blauer Kreis um das kleine Tier zeigt den ungebeten Gast im Salat.

Ekel-Fund in Salatbox: Edeka entschuldigt sich für ungebetenen Gast in Fertiggericht

Der Appetit auf seinen Salat dürfte dem Mann beim Anblick des Wurms gründlich vergangen sein. Seine Beschwerde erreichte unterdessen auch Edeka. Das Social-Media-Team des Unternehmens reagierte umgehend auf den Hinweis des enttäuschten Kunden. „Es tut uns leid, dass du verärgert bist“, schrieb ein Mitarbeiter, „wir leiten das zur Klärung gerne direkt an unseren Kundenservice weiter.“

Zudem bat Edeka um weitere Kontaktdaten des Kunden, um die Sache aufarbeiten zu können. Derweil hatte ein weiterer Facebook-User einen einfachen Lösungsvorschlag, wie man Würme und Raupen aus Salaten raushalten könne: „Mehr Pestizide“, forderte er. Ob dies allerdings tierische Eindringlinge aus Fertigspeisen gänzlich verbannen würde, erscheint doch eher fraglich. Von den Folgeschäden für die Umwelt mal ganz zu schweigen.

Auch bei Edekas Konkurrenz läuft nicht immer alles rund. Kürzlich machte auch ein Kaufland-Kunde eine eklige Entdeckung, die Supermarktkette reagierte humorvoll. Und auch bei Lidl verging einer Kundin jeglicher Appetit beim Blick auf ein frisch geöffnetes Produkt. (kh)