„Riecht fürchterlich“: Lidl-Kunde öffnet Verpackung und ist erzürnt

Von: Anna-Lena Kiegerl

Ekel-Funde gibt es immer wieder, diese Erfahrung musste nun auch ein Lidl-Kunde machen. Denn er kaufte verdorbenen Lachs und warnt vor dem Produkt.

München – Von Verdorbenem sollte man besser die Finger lassen, denn das kann schwere Folgen nach sich ziehen. Vor allem bei Fisch sollte man dabei vorsichtig sein. Auf diesen Lidl Ekel-Fund kann man wohl verzichten. Denn was ein Kunde in einer Filiale des Discounters entdeckte, sieht so gar nicht mehr genießbar aus. Dabei ist das Produkt eigentlich noch haltbar.

Verdorbener Lachs bei Lidl: „Nicht Essen! Riecht fürchterlich!“

Dem Lidl-Kunden wird beim Anblick seines Einkaufs der Hunger wohl vergangen sein. Den Fund postet er auf Facebook und schreibt: „Lachs von Lidl Deutschland, Filiale 67354 Römerberg! Nicht Essen! Riecht fürchterlich! Es kann sein, dass es noch mehr verdorbene Packungen gibt.“ Dazu liefert er ein Foto des ungenießbaren Produktes. Darauf zu sehen: ein Stück Lachs, mit weißen Flecken darauf, angeblich unangenehm riechend.

Dabei sollte das Produkt eigentlich noch genießbar sein, denn wie auf der Produktverpackung zu lesen ist, sollte der Fisch erst am 07. September ablaufen. Gepostet wurde der Beitrag jedoch bereits vier Tage vor dem Ende der Haltbarkeit, am 03. September. Gibt es also weitere verdorbene Packungen des betroffenen Lachs-Produkts, wie der Kunde vermutet? Eine Anfrage von IPPEN.MEDIA zu dieser Frage blieb bis zum jetzigen Zeitpunkt unbeantwortet.

Diesen angeblich verdorbenen und stinkenden Lachs, kaufte ein Lidl-Kunde. © Screenshot/Facebook @Joachim Schall

Verdorbener Lidl-Fisch: Immer wieder Ekel-Funde in Discountern und Supermärkten

Solche Ekel-Funde sind jedoch keine Seltenheit. So fand ebenfalls ein Lidl-Kunde eine Packung schimmliges Toastbrot im Regal, auch dieses sollte noch nicht abgelaufen sein. Eine eklige Überraschung bot sich auch einem Verbraucher, der einen Lachs bei Netto entdeckte, welcher scheinbar mit Würmern bedeckt war. Oder wie wäre es mit einer Larve im „High Protein“ Vollkornbrot, die ein Kaufland Kunde in Tschechien fand.