Tomaten-Ekelfund bei Aldi: Kunde findet es nur noch „zum Kotzen“

Von: Raffaela Maas

Ein Aldi-Kunde machte einen wahren Ekelfund, als er Tomaten in Augenschein nahm, die er vor zwei Tagen erworben hatte. Er beschwerte sich schließlich über Facebook.

Überherrn - In der Obst- und Gemüseabteilung von Aldi, Lidl, Kaufland und Co. wird ein breites Sortiment an frischen Lebensmitteln angeboten. Das Obst und Gemüse aus aller Welt hat teilweise schon lange Transportwege hinter sich, wenn es im Supermarkt oder Discounter landet. Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass hin und wieder durch den Transport Druckstellen an Früchten entstehen, die dadurch schneller schlecht werden. Trotzdem ist es natürlich ärgerlich und ekelig, wenn man als Verbraucher auf der Suche nach frischem Obst oder Gemüse auf Schimmel trifft.

Einen solchen Fund machte zuletzt ein Penny-Kunde, der die Obst- und Gemüseabteilung des Discounters genauer unter die Lupe nahm und verschimmelte Lebensmittel entdeckte. Und auch ein Kaufland-Kunde war wegen eines Ekelfundes alles andere als begeistert. Einen ähnliche Entdeckung machte nun auch ein Aldi-Kunde, der seine Entdeckung kurzerhand im Netz teilte.

Aldi-Kunde findet in Regal verschimmelte Tomaten: „Mal wieder was zum Kotzen!“

Der verärgerte Verbraucher zeigte seinen Ekelfund auf Facebook. „Mal wieder was zum Kotzen!“, schimpfte der Aldi-Kunde. Er veröffentlichte auch ein Bild seines Fundes, das vier Tomaten zeigte. Die habe er demnach bei Aldi Süd zwei Tage vorher gekauft. Unschwer zu erkennen sind auf dem Foto die schwarze Verfärbung und eingedrückten Stellen an dem roten Gemüse, das laut Verpackung aus Spanien stammt und als „herzhaft und weich“ beworben wurde. Der Kunde trauerte in seinem Beitrag seinem Tomatensalat hinterher, für den die Tomaten eigentlich gedacht waren. Laut eigenen Angaben war dies außerdem nicht das erste Mal, dass die Qualität ihn nicht zufriedenstellte.

Ekelfund bei Aldi: Facebook-User reagieren mit Humor

Unter dem Beitrag sammelten sich nach kurzer Zeit mehrere Kommentare der Facebook-Nutzer. Ein User konnte die Aufregung des Kunden nicht ganz nachvollziehen. Er kommentierte: „Gemüse ist ein Naturprodukt und auch wenn es viele nicht glauben, sollte man das direkt verwerten nach Kauf. Da gibt es nämlich keinerlei Garantie, wie lang sich das Zeug halten sollte und daher immer direkt aufbrauchen und nur das kaufen, was man eben auch direkt braucht... blöd, wenn man dann fast täglich einkaufen kann, aber das kann halt sonst passieren.“ Ein weiterer Nutzer wies den Kunden darauf hin, dass der Zustand der Tomaten auch an einer suboptimalen Lagerung liegen könnte. Der Kunde entgegnete jedoch, dass dies nach zwei Tagen noch nicht passieren sollte.

Ein Aldi-Kunde machte einen Ekelfund in einer Packung Tomaten. © Screenshot / Facebook.com/stephan.forster.79

Doch in der Kommentarspalte sammelten sich auch lustig gemeinte Antworten einiger User. „Die sind bestimmt aus Spanien hierhergelaufen“, witzelte ein User über den Zustand der Tomaten. Ein anderer schrieb: „Steht doch drauf, herzhaft und weich.“ Der Verfasser des Beitrags nahm die witzigen Kommentare der User mit Humor. Er antwortete mit drei lachenden Emojis. Seinen Ärger über die verschimmelten Tomaten konnten die Facebook-User offenbar für einen Moment vertreiben. Eine Reaktion des Discounters auf den unschönen Fund blieb hingegen bislang aus.

Zuletzt teilte eine Kaufland-Kundin einen wahren Ekelfund in einer Chips-Tüte auf Facebook. Eine Antwort des Kaufland-Teams ließ dabei nicht lange auf sich warten. (rrm)