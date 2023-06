E-Auto-Ladeverfahren in Europa standardisiert: Akku bei Schnellladestation in 30 Minuten bei 80 Prozent

Urlaub mit dem E-Auto: Die besten Reiseziele – und welche Sie meiden sollten

Von: Joshua Eibl

Immer mehr Autoreisende brauchen im Urlaub Ladestationen für ihr Elektroauto. Doch wie ist die Abdeckung in beliebten Urlaubsländern? Einige Reiseziele haben Schwächen.

Bremen – Die meisten Menschen fahren mit dem eigenen Auto in den Urlaub. Doch immer mehr Menschen wollen die Reise mit einem E-Auto antreten. Neben der Reichweite des Fahrzeugs ist hierbei das Netz an Ladestationen für Elektroautos entscheidend. Welche Länder sich dabei von anderen abheben, erfahren Sie hier.

Mit dem E-Auto in den Urlaub: Ladeinfrastruktur in Nord- und Mitteleuropa gut ausgebaut

Die Reichweiten von E-Autos sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Doch während besonders in Nord- und Mitteleuropa die Ladeinfrastruktur mittlerweile gut ausgebaut ist, fällt es besonders Ländern im Osten und Süden Europas schwer mitzuhalten. Darunter fallen auch einige der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen.

Ein Elektroauto beim Laden. © Jochen Tack/IMAGO

Laut ADAC ist die Abdeckung vor allem in Mitteleuropa gut, hier stehen die Niederlande mit 84,4 Ladepunkten pro 100 Kilometer an der Spitze, gefolgt von der Schweiz (51) und Österreich (37). Auch in Skandinavien gibt es deutlich mehr Lademöglichkeiten als hierzulande. Die Nachbarländer Österreich, Schweiz und Frankreich haben ein ähnlich gut ausgebautes Netz wie in Deutschland. Doch auch hierzulande gibt es Nachholbedarf: An Sachsens Autobahnen haben längst nicht alle Rastanlagen Schnellladesäulen. Und auch in anderen Gegenden ist die Abdeckung nicht ganz so gut.

Drei Länder in Europa besitzen einen Großteil der Ladesäulen für Elektroautos, fünf sind miserabel vernetzt

Deutschland, die Niederlande und Frankreich besitzen alleine 61 Prozent der Ladesäulen in Europa und eignen sich deshalb perfekt für Urlaube mit dem E-Auto. Zusammen mit Großbritannien haben sie die größte Dichte an Ladesäulen.

In anderen Ländern sieht es gegenteilig aus, in fünf europäischen Länder befindet sich statistisch gesehen nicht einmal eine Ladesäule pro 100 Kilometer – einen Urlaub in die entsprechenden Länder mit dem E-Auto überlegt man sich deshalb vielleicht besser zweimal. In diesen Ländern gibt es die statistisch die wenigsten Ladesäulen:

Griechenland

Lettland

Litauen

Polen

Estland



Dies geht aus den Statistiken von Acea, Eafo, Erf und Eurostat hervor. Gleichzeitig machten in diesen Ländern Hybrid und E-Autos nicht mal sieben Prozent der Neuzulassungen im Jahr 2021 aus. In Deutschland waren es im Vergleich 26 Prozent. Urlauber mit Elektroautos sollten sich vorab genau über die Lademöglichkeiten entlang der Reiseroute informieren.

E-Auto-Ladeverfahren in Europa standardisiert: Akku bei Schnellladestation in 30 Minuten bei 80 Prozent

Durch die europäische Einigung auf das Combined-Charging-System (CCS) ist der Ladestandard in Europa einheitlich. Stecker und Ladeverfahren sind damit standardisiert. Wo sich die nächste Ladestation auf Ihrer Route befindet, zeigt das Navigationssystem an. Bei längeren Strecken sollte dennoch gut geplant werden: Zwar steigt die Zahl der Ladestationen an Autobahnraststätten. Der größte Betreiber Tank & Rast hat mittlerweile an jeder Tankstelle Ladesäulen für E-Autos installiert. Doch auch das Laden kostet Zeit. Grundsätzlich gibt es drei Dinge, die Sie bei der Fahrt mit dem E-Auto ins Ausland beachten sollten.

Bei einer Schnellladestation kann der Akku bereits innerhalb von 20 bis 30 Minuten auf 80 Prozent geladen werden. Die Webseite Lemnet liefert ein europaweites umfassendes Stromtankstellenverzeichnis, mit mehr als 140.000 Ladepunkten in ganz Europa.

Und auch die Webseite der Bundesnetzagentur verfügt über ein Ladesäulenregister, das Ladepunkte in Deutschland ausweist. Eine Excel-Liste, die regelmäßig aktualisiert wird, kann von der Webseite der Behörde heruntergeladen werden. Alternativ gibt es eine interaktive Karte: Schnellladepunkte sind mit roten Punkten, normale Ladestationen mit blauen Punkten eingetragen. Per Klick auf die Punkte werden Informationen wie Betreiber, Adresse und die jeweilige technische Ausstattung der Ladesäule angezeigt.

