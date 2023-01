„Oma hat mir falsches iPhone gekauft“: MediaMarkt reagiert cool auf Umtausch-Anfrage mit dieser Quittung

Von: Armin T. Linder

Ein Kunde wendet sich mit einer handgeschriebenen Quittung an MediaMarkt, die einen iPhone-Kauf dokumentieren soll - und bekommt eine Antwort.

München - Man kann‘s ja mal probieren? Nein, die Anfrage, mit der sich ein Twitter-Nutzer an MediaMarkt gewandt hat, fällt eher nicht in die Kategorie „dreist“. Sondern ist - der Nutzername spricht Bände - ziemlich eindeutig als Gag gemeint. Und sie bietet auch dank der Reaktion der Elektro-Kette einen hohen Unterhaltungswert für alle, die zwischen Weihnachten und Neujahr (zu) viel Zeit haben.

MediaMarkt: Kunde meldet sich mit skurriler Quittung

Kurz nach Weihnachten ist bekanntlich große Umtauschzeit. Das geht manchmal auch ohne Kassenbon. Aber der Twitter-Nutzer gibt vor, einen zu haben. „Hey MediaMarkt, meine Oma hat mir schon wieder das falsche iPhone gekauft, diese unfähige“, schreibt er und fragt: „Wie lange kann ich mit der Rechnung umtauschen?“

Dazu gibt es ein Foto einer handbeschriebenen Quittung, auf dem selbst mit guten Augen wenig zu entziffern ist. Klar ist nur sofort: Ein MediaMarkt-Kassenbon ist das nicht. Das weiß auch das Social-Media-Team der Kette - und macht sich trotzdem den Spaß daraus, drauf einzusteigen.

MediaMarkt reagiert auf wohl kaum ernst gemeinte Kundenanfrage

„Mensch, das ist wirklich ärgerlich“, schreibt MediaMarkt samt Emoji, dem die Tränen in den Augen stehen. „Mit der Quittung kommen wir wohl nicht weit, aber backe ihr doch einen leckeren Kuchen, dann bekommst du das nächste Mal bestimmt das richtige iPhone.“ Das stellt den Nutzer nicht zufrieden, er denkt sich was Neues aus: „Junge meine Oma hat Diabetes was fällt euch ein, wollt ihr sie umbringen?“

Für einige Dutzend Likes war der skurrile Dialog gut, in den sich auch andere einschalten. Eben ein Zeitvertreib für die Twitter-Community - und auch das Social-Media-Team von MediaMarkt. Ach: Was ist eigentlich in den Mystery Boxen von MediaMarkt drin? (lin)