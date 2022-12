Krankmeldung ab Januar 2023: Das ändert sich für Verbraucher - Wichtige Ausnahme bei neuer Regel

Von: Stella Henrich

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung müssen Arbeitnehmer ab Januar 2023 ihrem Arbeitgeber nicht mehr vorlegen - das geschieht dann elektronisch. Doch es gibt eine Ausnahme.

München ‒ Arbeitnehmer, die von einem Arzt krankgeschrieben wurden, mussten bislang den sogenannten gelben Krankenschein ihrem Arbeitgeber zusenden. Dies ändert sich zu Beginn des neuen Jahres. Die Bringschuld des Beschäftigten verwandelt sich in eine Holschuld des Arbeitgebers. Das bedeutet konkret, dieser muss sich nach der Krankmeldung eines Mitarbeiters um den gelben Schein bei der zuständigen Krankenkasse des Angestellten kümmern.

Ab sofort erfolgt die Abrufung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) auf elektronischem Wege. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber die elektronische AU bei der Kasse anfordern muss. Denn die Krankenkassen schicken den Schein nicht automatisch an den Arbeitgeber raus.

Ab Januar 2023 müssen gesetzlich Versicherte ihrem Arbeitgeber keine AU mehr senden. Das übernimmt die Arztpraxis. (Symbolbild) © Sascha Steinach/imago

Krankmeldung ab Januar 2023: Krankgeschriebene Mitarbeiter müssen sich weiterhin bei ihrem Chef melden

Der Beschäftigte erhält weiterhin von seinem Arzt eine Krankmeldung in Papierform, die er bei seinen Arbeitsunterlagen aufbewahren sollte. Das neue digitalisierte Verfahren erspart dem Arbeitnehmer allerdings nicht, sich im Falle einer Krankschreibung bei seinem Arbeitgeber offiziell krankzumelden. Wer auf Nummer sicher gehen will, dass die Krankschreibung auch wirklich im Betrieb ankommt, ruft am besten persönlich in der Firma an und meldet sich krank. Ob auch eine kurze SMS oder eine WhatsApp Nachricht ausreichen, legt die Firmenleitung meist selbst fest. Arbeitnehmer, die keine Kündigung im Krankheitsfall riskieren wollen, sollten daher bei der Krankmeldung einige Fallstricke beachten.

Wichtig zu wissen: Es gibt auch eine wichtige Ausnahme bei der neuen Regelung. Die Neuerung beim gelben Krankenschein gilt nur für gesetzlich versicherte Arbeitnehmer. Privat Versicherte bekommen weiterhin beim Arzt einen AU-Schein in Papierform ausgehändigt, den sie beim Arbeitgeber einreichen müssen.

Krankmeldung: Zeitplan für Neuerung musste von diesem Juli auf Januar 2023 verschoben werden

Die Neuerung ab Januar 2023 sollte bereits Mitte des Jahres (1. Juli) umgesetzt werden. Doch der Zeitplan für die digitale Umstellung konnte nicht eingehalten werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass ab sofort alle Arztpraxen im neuen Jahr bei dem neuen Verfahren schon mitmachen oder mitmachen werden. Es wird weiterhin Praxen geben, die an dem Verfahren nicht teilnehmen und daher auch künftig keine elektronische AU ausstellen bzw. an den Arbeitgeber übermitteln werden.

In diesem Fall bekommt der krankgeschriebene Patient weiterhin AU-Scheine in Papierform ausgehändigt. Das bedeutet, er muss sich weiterhin darum kümmern, dass der Schein bei seinem Chef auf dem Tisch rechtzeitig landet.

Für Mamas und Papas gilt unabhängig von dieser neuen Regelung: Wenn ihr Kind krank ist und sie nicht zur Arbeit gehen können, müssen Eltern dies dem Arbeitgeber umgehend mitteilen. Sie brauchen auch weiterhin ein Attest vom Arzt, das dies bestätigt.

