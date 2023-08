Empfänger von DPD-Paket „hat das Gefühl, dass Mitdenken wahnsinnig weh tut“

Von: Kai Hartwig

Diesen Abstellort fand ein DPD-Paketempfänger nicht besonders gut. © Screenshot/Facebook.com

Ein Mann erwartet ein Paket. Doch als die DPD-Sendung endlich eintrifft, ist er über den Abstellort wenig begeistert. Und bemängelt weitere Dinge.

München – Ein Paket zu versenden, klappt in einer Vielzahl der Fälle problemlos. Oft haben Versender und Empfänger nichts zu beanstanden. Und für den Paketboten sogar mitunter ein Lob übrig, wie bei einer DHL-Sendung. Doch es gibt auch immer wieder Kritik an der Arbeit der Zusteller. So war jüngst ein DHL-Kunde nach Erhalt seines Pakets „tierisch angepisst“. Jetzt ärgerte sich auch der Empfänger eines DPD-Pakets über die Art und Weise der Zustellung.

Empfänger von DPD-Paket ärgert sich über Zusteller – Sendung „schön durchweicht“

Auf Facebook machte der Mann seinem Ärger Luft. Seinem Post fügte der Paketempfänger zwei Fotos hinzu, die untermauern sollten, was ihm an der DPD-Zustellung missfiel. Er markierte die offizielle Facebook-Seite des Paketdienstleisters in seinem Post. „Sorry, aber manchmal habe sich das Gefühl, dass Mitdenken wahnsinnig weh tut, DPD Deutschland“, begann er seine öffentliche Beschwerde. Und ergänzte: „Da wird ein Paket einfach auf den Weg zur Haustür geworfen, obwohl die Tür nur 7 Meter weiter ist und ich zu Hause bin. Das Paket ist nun schön durchweicht.“

Auf den beiden Bildern, die dem Facebook-Post angehängt waren, sah man erst in der Totalen ein Paket an einer Hauswand stehen. Tatsächlich befand sich die Haustür samt überdachtem Eingangsbereich nur einen gefühlten Steinwurf weit weg.

Auf dem zweiten „Beweisfoto“ war das DPD-Paket in Nahaufnahme abgebildet. Deutlich erkennbar: Die obere Seite des Pakets sah überwiegend feucht und durchnässt aus. Vermutlich hatte es geregnet, ehe der Paketempfänger die Sendung aufgefunden hatte.

DPD-Paket wird im Regen abgelegt – obwohl es nur „sieben Meter bis zur Haustür“ sind

Ob der Paketinhalt Schaden genommen hatte oder trotz der durchnässten Verpackung unbeschadet blieb, ließ sich nicht feststellen. Dennoch hatten einige User Verständnis für den Ärger des Empfängers. „DPD anschreiben und Schadenersatz fordern“, meinte einer nur kurz und knapp. „Nix Neues, ist fast schon ‚normal‘, haben wir auch fast täglich“, gab ein weiterer Nutzer an.

„Das liegt bei dir, sieben Meter bis zur Haustür, bist des Teufels und man kann nicht bis vor die Haustür fahren“, kommentierte der nächste User fassungslos. Und ließ sich zu einer despektierlichen These hinreißen: „Es sind nicht die hellsten Auslieferungsfahrer unterwegs. Kann deinen Unmut verstehen.“ Die pauschale Beleidigung aller Zusteller ist sicherlich fragwürdig, zumal diese um ihren körperlich anstrengenden Job – zumeist unter enormem Zeitdruck – nicht zu beneiden sind. Dennoch hätte der DPD-Bote in diesem Fall mit ein paar wenigen Schritten mehr wohl jeglichen Ärger vermeiden können.

DPD reagiert auf Kundenbeschwerde wegen durchnässtem Paket

Derweil berichtete ein Nutzer von ähnlichen Erfahrungen mit Paketboten der Konkurrenz. „Wird immer schlimmer, der DHL-Zusteller schmeißt auch alle Pakete einfach vor die Tür. Neulich lag da ein Domeport (kostspielige Unterwasserkamera; Anm. d. Red.) für vier Tage im Regen“, schrieb er unter dem Post.

Unterdessen reagierte eine Mitarbeiterin des Social-Media-Teams von DPD auf die Beschwerde des Paketempfängers. In der Kommentarspalte unter dem Facebook-Post bat diese den verärgerten Kunden darum, DPD seine „Daten (Sendungsnummer und Postleitzahl) in einer privaten Nachricht zukommen“ zu lassen.

Dass aber manchmal die Kritik an Paketboten falsch ist, zumindest was den Adressaten angeht, zeigte sich in einem anderen Fall. Eine wütende Empfängerin richtete ihre Beschwerde an DHL – damit lag sie allerdings daneben. (kh)