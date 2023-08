Das ändert sich für Verbraucher im August 2023: Steuer, Mindestlohn und mehr

Von: Robin Dittrich

Sowohl Bäcker-Azubis als auch eine andere Branche können sich ab August 2023 über mehr Geld freuen. Auch sonst ändert sich in diesem Monat so einiges.

München – Für diejenigen, die sich bei ihrer Steuererklärung auf die Hilfe eines Steuerberaters verlassen, steht schon im August 2023 die Abgabefrist für das Steuerjahr 2021 an. Der Monat bringt zudem das geplante Ende für Leuchtstoffröhren sowie die Planung der Kindergrundsicherung. Was Verbraucher im August beachten sollten. Ein Überblick.

Folgende Veränderungen gibt es im August 2023

Im Juli 2023 gab es eine Reihe von Änderungen, darunter Anpassungen bei den DHL-Gebühren und den Pflegebeiträgen. Änderungen wurden auch in Bezug auf die Renten und das Bürgergeld vorgenommen. Auch im August werden Verbraucher wieder mit diversen Neuerungen konfrontiert. Eines der wichtigsten Themen ist das Ende der Frist für die Steuererklärung 2021. Normalerweise sind Steuererklärungen, die von einem Lohnsteuerverein oder einem Steuerberater erstellt werden, im Februar des übernächsten Jahres fällig. Diese Deadline wurde für das Jahr 2021 jedoch wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August 2023 verlängert. Unternehmer müssen darüber hinaus die endgültige Abrechnung für erhaltene Corona-Hilfen einreichen.

Die Änderungen im August 2023 im Überblick:

Fälligkeit der Steuererklärung vom Steuerberater für 2021

Für Unternehmer: Einreichen der endgültigen Abrechnungen für Corona-Hilfen

Ende der Produktion von Leuchtstoffröhren

Erhöhung des Mindestlohns für die Geld- und Wert-Branche

Gehaltssteigerung um 200 Euro für Bäckerlehrlinge

Das ändert sich im August: Ende der Leuchtstoffröhren-Produktion

Schon seit längerer Zeit ist es verboten, Quecksilber in elektronischen Geräten zu verwenden. Bei Leuchtstoffröhren galten bis dato jedoch Ausnahmeregelungen. Ab dem 25. August ändert sich das. Dann dürfen die Typen T5 und T8 nicht mehr produziert werden. Ausgenommen sind Lagerbestände, die weiterhin vertrieben werden dürfen.

Hintergrund für das Verbot ist das in den Röhren enthaltene Quecksilber, das sowohl für Menschen als auch für die Umwelt schädlich ist, wie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) erläutert. Wer weiterhin Leuchtstoffröhren verwenden möchte, sollte den Kalender im Auge behalten; vor dem 25. August gekaufte Leuchtstoffröhren dürfen nämlich weiterhin genutzt werden.

Das ändert sich im August: Konkrete Planung der Kindergrundsicherung

Ab 2025 soll die Kindergrundsicherung das Kindergeld ersetzen. Noch ist unklar, wie die Reform gestaltet wird. Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) sagte kürzlich, dass „mit Hochdruck“ daran gearbeitet würde. Ende August 2023 sollen die Details der geplanten Kindergrundsicherung feststehen. Das Familienministerium plant, anschließend einen Gesetzesentwurf vorzulegen. Wie hoch die Kindergrundsicherung ausfallen soll, scheint noch unklar zu sein. Hauptziel der Grundsicherung ist es, dass anspruchsberechtigte Familien die Leistungen auch in Anspruch nehmen.

Das ändert sich im August: Mindestlohn-Erhöhung für die Geld- und Wert-Branche

Personen, die in der Geld- und Wert-Branche arbeiten und zum Beispiel Geldtransporte durchführen, erhalten ab August 2023 einen höheren Mindestlohn. Bereits im letzten Jahr hatte die Gewerkschaft Verdi angekündigt, dass die Gehälter steigen sollen. Die Gehaltserhöhung soll zwischen 3,25 und 4,7 Prozent liegen. Auch Bäcker-Azubis können sich freuen: Ab August 2023 bekommen sie fast 200 Euro mehr pro Monat.

Wer seine Steuererklärung bei einem Experten machen lässt, sollte sich für Ende August eine Erinnerung in den Kalender schreiben: denn für alle, die ihren Bescheid über den Steuerberater machen lassen, endet dann bereits die Frist für 2021. © Imago

Das ändert sich im August: Ende der Sommerferien in vielen Bundesländern

Anfang August starten zuerst die Schüler in Nordrhein-Westfalen nach den Sommerferien in ein neues Schuljahr. Der Unterricht dort beginnt am 7. August. Mit Ausnahme von Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland enden die Sommerferien in allen Bundesländern noch im August. Zuletzt kehren die Schüler aus Bayern in den Unterricht zurück - dort geht die Schule erst am 12. September wieder los.

