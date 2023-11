Nachzahlungen für Strom und Gas flattern jetzt in den Postkasten – bei vielen wird es sehr teuer

Von: Stella Henrich

Mieterinnen und Mieter erhalten jetzt ihre Abrechnung von ihrem Energieversorger für das letzte Jahr. Für viele dürfte es teuer werden. Das können sie jetzt tun.

Frankfurt am Main ‒ Eigentlich hatte die Bundesregierung Mieterinnen und Mieter mit den Preisbremsen für Strom und Gas entlasten wollen. Trotz der staatlichen Preisbremsen haben sich aber die Kosten für private Haushalte deutlich erhöht. Sie zahlten in den ersten sechs Monaten 2023 im Durchschnitt 12,26 Cent je Kilowattstunde Erdgas und damit 31,3 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2022, wie das Statistische Bundesamt im September mitgeteilt hatte. Für Strom ergab sich ein Plus von 21 Prozent. Denn Strom kostete die Verbraucherinnen und Verbraucher durchschnittlich 42,29 Cent je Kilowattstunde.

Doch auch für das abgelaufene Verbrauchsjahr 2022 zeigt sich ein eindeutiges Bild. Da die Energieversorger die Preise für Gas und Strom deutlich vergangenes Jahr erhöht hatten, bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher die Folgen der Erhöhung nun in ihrer Abrechnung in diesem Jahr zu spüren. Viele Mieterinnen und Mieter dürften bereits die Belege dafür in den Händen halten und über deftige Nachzahlungen verärgert sein.

Nachzahlungen für Strom und Gas: Neue Abschlagszahlungen deutlich zu hoch

Mieterinnen und Mietern drohen Nachzahlungen in dreistelliger Höhe, vor allem, wenn die Verträge in der Grundversorgung abgeschlossen wurden, berichtet focus.de. Ausgerechnet in dem Augenblick, in dem viele Grundversorger zur Winterzeit im Dezember und Januar die Preise für Energie senken, heben dennoch viele Anbieter die monatliche Abschlagszahlung aufgrund der höheren Abschlussrechnung (von 2022) nun an. Ein paradoxes Dilemma, das viele Menschen sicher nicht mehr verstehen können.

Verbraucherschützende raten Mieterinnen und Mieter daher, die neuen Abschläge genau zu prüfen. Viele Energieversorger versuchten dabei „offensichtlich abzukassieren und völlig überhöhte Abschläge durchzudrücken“, so die Verbraucherzentrale Bundesverband.

Checken Sie Ihre Rechnung vom Energieversorger:

Wer eine hohe Nachzahlung erhalten hat, sollte auf keinen Fall die monatliche Abschlagszahlung von sich aus erhöhen.

Prüfen Sie die Abschlagszahlungen genau und passen Sie diese nur an, wenn Sie mit einem höheren Verbrauch rechnen - zum Beispiel: Sie arbeiten jetzt von zuhause aus, eine oder mehrere Personen wohnen nun bei Ihnen oder sie betreuen jetzt eine Person in ihrem Haushalt. Das können Kinder oder ältere Menschen sein.

Laut Verbraucherschutz fordern auch einige Anbieter überhöhte Abschläge, die durch die neuen Preise nicht gerechtfertigt sind. Dann zahlen Sie monatlich viel zu viel. Mit Hilfe eines Rechners auf der Internetseite der Verbraucherzentrale.de können Sie den passsenden Abschlag für Ihren privaten Haushalt berechnen.

Ist die Abschlagszahlung Ihres Energieversorgers zu hoch, setzen Sie sich mit dem Versorger in Verbindung. Dieser muss die Höhe der Abschläge begründen. Sie können auch Widerspruch gegen die Zahlung einlegen – am besten per Einschreiben.

Nachzahlungen für Strom und Gas: Mietende sollten Energierechnungen auf Fehler überprüfen

Grundsätzlich muss sich die Abschlagszahlung für Strom und Gas am Verbrauch des Vorjahres orientieren. Doch zuvor empfiehlt es sich, die in der Rechnung angegebenen Zählerstände zu überprüfen. Wie die Verbraucherzentrale erklärt, misst der Gaszähler in der Regel in Kubikmeter, abgerechnet wird jedoch in Kilowattstunden (kWh). Daher müssen die Kubikmeter mit zehn multipliziert werden, um auf die ungefähr verbrauchten kWh zu kommen.

Das sollten Verbraucherinnen und Verbraucher zusätzlich prüfen:

Stimmt der Verbrauch auf der Rechnung?

Stimmt der Preis pro Kilowattstunden auf der Rechnung?

Wurde die Bonuszahlung richtig verrechnet?

Wurde der angegebene Verbrauch von Ihrem Energieversorger richtig geschätzt?

Sind die geforderten Abschläge somit realistisch oder rein aus der Luft gegriffen?

Außerdem kann es beim Preis zu Unstimmigkeiten kommen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten daher den Preis auf der Rechnung mit den vertraglich vereinbarten Konditionen überprüfen und dabei auch die Preisbremsen für Gas und Strom berücksichtigen. .Die Obergrenze liegt für Strom bei 40 Cent je Kilowattstunde und für Gas bei zwölf Cent je Kilowattstunde. Die Energiepreisbremsen hat das Bundeskabinett noch bis Ende März 2024 verlängert. , um die Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten. Allerdings gibt es einen Haken beider Krisenmaßnahmen.

Am Ende der Rechnung kann sich sogar der Wechsel des Anbieters für Mieterinnen und Mieter rechnen. Verbraucherschützer raten sogar zum Vergleich. Portale wie Verivox und Check24 helfen Ratsuchenden beim Preis-Leistungsvergleich. (sthe)