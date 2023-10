„Monster Energy“-Fan bringt Pfand-Sammlung zurück – Ertrag lässt staunen

Von: Robin Dittrich

Teilen

Ein Nutzer auf Reddit brachte unglaubliche 508 Dosen von „Monster Energy“ zurück. Der dafür erhaltene Pfandbetrag war jedoch etwas zu niedrig.

München – Für eine Dose müssen Verbraucher in Deutschland einen Aufschlag von 25 Cent für das Pfand zahlen. Das Pfand erhalten sie bei der Rückgabe wieder. Ein Reddit-Nutzer bekam bei einer Monster-Rückgabe allerdings einen außergewöhnlich krummen Betrag.

Reddit-Nutzer erhält nach Rückgabe von Monster-Energy vermeintlich zu wenig Pfand

Wo der Rekord für auf einmal im Supermarkt zurückgegebene Dosen liegt, ist wohl unbekannt. Ein Reddit-Nutzer kann allerdings nicht weit von jenem entfernt sein. Er gab satte 508 Dosen auf einmal zurück und wollte das Pfand von 25 Cent pro Dose erhalten. Das Besondere an der Rückgabe: Laut des Reddit-Nutzers handelte es sich ausschließlich um Dosen von „Monster Energy“. Auf einem Foto zeigte er seine große Sammlung, die die verschiedensten Sorten des Energy-Drinks enthielt.

Nach seiner Monster-Rückgabe blieben Reddit-Nutzer allerdings erstaunt zurück. „Ich habe 508 Monsterdosen weggebracht und hab 108,65 Euro Pfand bekommen“, schrieb der Energy-Drink-Fan unter seinen Post. Wer einen Taschenrechner parat hat, kommt bei 508 Dosen mal 25 Cent jedoch auf 127 Euro. Eigentlich hätte der Betrag also 18,35 Euro höher liegen müssen. Sollte er wirklich nur Monster-Dosen abgegeben haben, könnte eine Nachkommastelle von 0,65 ohnehin gar nicht erst zustande kommen. Kürzlich machte eine Verbraucherin sogar mit 528 Pfanddosen auf sich aufmerksam.

„Ich kriege Herzrasen“ – Reddit-Nutzer erstaunt über Monster-Konsum

Auch andere Reddit-Nutzer machten den Post-Ersteller auf den Fehler bei der Abrechnung aufmerksam: „Ich freue mich für dich, nach meiner Rechnung hättest du aber 127 Euro bekommen müssen, also hast du dem Markt Geld da gelassen.“ Ein anderer schrieb daraufhin, dass „er vielleicht von jeder Sorte eine behalten hat.“ Doch auch für ihn waren „die 0,65 Cent am Ende schon kurios.“ Glücklicherweise klärte der Post-Ersteller die Situation auf: „Ich habe noch andere Flaschen abgegeben und einige Dosen behalten.“ Der Top-Kommentar unter dem Monster-Foto lautete schlichtweg: „Ich kriege beim Bild schon Herzrasen.“

In kürzester Zeit kamen unter dem Reddit-Post über 650 Kommentare zusammen. Auch wenn einigen der Rechenfehler auffiel, machten sich die meisten Nutzer eher über das Trinkverhalten des Erstellers lustig: „Sind dein Hobby zufällig Nierensteine?“, fragte sich einer. Ein anderer hatte Mitleid mit anderen Kunden: „Die Leute hinter dir am Pfandautomaten haben sich bestimmt auch sehr für dich gefreut.“ Das konnte der Monster-Liebhaber nur belustigt bestätigen: „Haha safe, als wir die abgegeben haben, war der Automat so 3 Mal gesperrt.“

Dass Pfandautomaten nicht immer einwandfrei funktionieren, zeigte sich bei Rewe. Dort wurde kürzlich der irre Betrag von fast 3000 Euro angezeigt.