Dieser Kaufland-Fund verhunzt garantiert jeden Obstkuchen – Sehen Sie‘s auch? „Hat etwas gedauert“

Von: Armin T. Linder

„Das hat etwas gedauert“: Eine Kaufland-Nutzerin machte am Konserven-Regal eine Entdeckung, die nicht sofort jedem ins Auge springt.

München - Mit offenen Augen durch den Supermarkt zu gehen, schadet nie. Auch wenn nicht jede Entdeckung eine erfreuliche ist. Ein Kaufland-Kunde fühlte sich nach einem Streifzug durch die Filiale ziemlich vergrault. Ein anderer fand den vielleicht eigenwilligsten Einkaufszettel der Welt. Und auf den Regal-Schildern bei Kaufland gibt es ein Detail, das auch Kunden helfen kann.

Kaufland-Entdeckung sammelt mehrere Tausend Likes

Genauer hingeblickt hat nun auch eine Twitter-Nutzerin namens „JasminLiebtDich“ bei Kaufland, und zwar am Konserven-Regal. Und dort eine skurrile Auffälligkeit entdeckt. Diese machte sie per Foto öffentlich und sammelte dafür in rund zwei Tagen etwa 2.300 Likes und zahlreiche Kommentare. Bevor wir verraten, um was es sich handelt: Sehen Sie‘s auch?

Zur Entdeckung hat sich die Twitter-Nutzerin eine fiktive Geschichte ausgedacht: „Renate, der Stachelbeerkuchen schmeckt heute irgendwie anders.“ - „Kann gar nicht sein, ich hab wie immer die Stachelbeeren vom Kaufland genommen.“ Das ist natürlich erfunden. Ihrer Beteuerung gegenüber tz.de zufolge hat sie den Karton mit den Gläsern aber genau so bei Kaufland vorgefunden. „Ja, ich hab nichts verändert“, meint sie.

Kaufland-Entdeckung: Weiße-Bohnen-Glas unter Obstkonserven gemischt

Die Auflösung: Im Karton mit den Stachelbeer-Gläsern steht rechts oben eines mit Bohnen. Diese könnten beim ganz schnellen Blick durchaus mit dem Obst verwechselt werden. Und Bohnen würden wohl, falls es nicht rechtzeitig auffällt, garantiert jeden Obstkuchen verhunzen. Wie die „falschen“ Stachelbeeren da hinkamen, bleibt offen - entweder war ein Witzbold am Werk, oder aber ein Kunde oder Mitarbeiter hat sich beim Zurückbringen des Glases getäuscht.

Unter den Kommentaren ist auch eine Reaktion des Kaufland-Social-Media-Teams. Ein Leonardo-diCaprio-Meme besagt „That‘s a good one!“ Auch andere lachen: „BWAHAHAHAHHAAH!!!“ und „Oh weiha“, schreiben zwei Nutzerinnen. „Irgendwie gefällt mir die Vorstellung, dass jemand das absichtlich so hingestellt hat“ , heißt es ebenfalls.

Kaufland-Entdeckung: Nicht jeder sieht den Fehler sofort

Solche Verwechslungen können wohl durchaus passieren, wenn man dem Posting einer weiteren Userin glaubt: „Ich hatte auch schon mal den Boden gebacken und die Sahne geschlagen und dann die Stachelbeeren aus dem Keller geholt!!! Sch....e!!! Gab dann eine Sahne-Aprikosenfüllung drauf.“

Nicht jeder sieht den Clou auf dem Foto übrigens sofort. „Musste ich zweimal gucken“ und „Das hat etwas gedauert“, schreiben die Twitter-Nutzer. Ein weiterer meint: „Dachte kurz, das ist Knoblauch, wäre auch nochmal ne andere Note gewesen“ Und einer fühlt sich zu einem ähnlichen Streich inspiriert: „Dazu noch Silberzwiebeln und das deutsche Roulette ist eröffnet.“ Kehrt machte kürzlich ein Kaufland-Nutzer am Spezi-Regal und schrieb sauer eine Beschwerde. (lin)