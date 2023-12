Netflix enthüllt Streaming-Zahlen: Das wurde 2023 am meisten geschaut

Von: Anna-Lena Kiegerl

Erstmals veröffentlicht Netflix seine Streaming-Zahlen. Insgesamt 18.000 Titel zählen zum Angebot. Das sind die Top 10 Netflix Filme und Serien der letzten Monate.

Kassel – Für viele ist Streaming wohl ein fester Bestandteil im täglichen Freizeitprogramm. Egal ob Serie oder gemütlich einen Film schauen – an Streamingdiensten kommt heutzutage wohl kaum jemand vorbei. Von Netflix, über Amazon Prime bis hin zu Disney+ sind den Angeboten dabei keine Grenzen gesetzt. Doch immer wieder gibt es Filme und Serien, die trotz des riesigen Angebots besonders trenden.

Genau diese Top-Titel hat Netflix nun erstmals öffentlich gemacht. Unter dem Namen „What We Watched: A Netflix Engagement Report“, wird zweimal jährlich veröffentlicht, welche Filme und Serien in der jüngsten Zeit am beliebtesten gewesen sind. Zuletzt machte sich Netflix mit dem Verbot von Account-Sharing bei den Nutzern eher unbeliebt.

Streaming Zahlen von Netflix: 100 Billionen geschaute Stunden

Gemessen wird die Netflix-Top-Ten anhand der geschauten Stunden von Titeln. Zudem wird das Veröffentlichungsdatum angegeben, sowie ob der Titel global oder nur lokal verfügbar war. Insgesamt umfasst der Report 18.000 Titel. Diese repräsentieren 99 Prozent des geschauten Inhalts auf der Plattform und 100 Billionen geschaute Stunden.

„Netflix und Chill“ ist für viele Menschen schon längst ein fester Bestandteil der Freizeit geworden. 2023 haben die Nutzer und Nutzerinnen in Deutschland zehn Titel besonders häufig angeschaut. (Symbolfoto) © Imago

Auffällig: Unter den zehn meistgesehenen Netflix-Titel sind fast ausschließlich Serien. Den dritten Platz belegt die erste Staffel von „The Glory“, mit 622,8 Milliarden geschauten Stunden. Auf Platz zwei liegt die zweite Staffel „Ginny & Georgia“ mit 665,1 Milliarden Stunden. Und den ersten Platz macht „The Night Agent“ Staffel 1 und setzt sich mit ganzen 812,1 Milliarden Stunden weit von allen anderen Konkurrenten ab.

Die beliebtesten Netflix-Titel: Das sind die Top 10

Platz 1: The Night Agent (Staffel 1), 812.100.000 Stunden

Platz 2: Ginny & Georgia (Staffel 2), 665.100.000 Stunden

Platz 3: The Glory (Staffel 1), 622.800.000 Stunden

Platz 4: Wednesday (Staffel 1), 507.700.000 Stunden

Platz 5: Queen Charlote: A Bridgerton Story, 503.000.000 Stunden

Platz 6: You (Staffel 4), 440.600.000 Stunden

Platz 7: La Reina del Sur (Staffel 3), 429.600.000 Stunden

Platz 8: Outer Banks (Staffel 3), 402.500.000 Stunden

Platz 9: Ginny & Georgia (Staffel 1), 302.100.000

Platz 10: FUBAR (Staffel 1), 266.200.000

Die Auswahl auf der Streaming-Plattform ist bei dem riesigen Angebot nicht immer leicht. Dabei bekommen Nutzer allerdings längst nicht alle möglichen Inhalte vorgeschlagen. Mit geheimen Codes können versteckte Filme und Serien auf Netflix „freigeschaltet“ werden.