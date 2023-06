Entlastungsleistungen: Wer bekommt die 125 Euro bei Pflegegrad 1 bis 5?

Von: Robin Dittrich

Pflegebedürftige, die einen Pflegegrad von 1 bis 5 vorweisen können, können Anspruch auf Entlastungsleistungen haben. Wer bekommt diese?

Hamburg – Viele pflegebedürftige Menschen in Deutschland möchten nicht in ein Pflegeheim. Oftmals werden sie ambulant von Angehörigen oder Pflegediensten betreut. Dann kann ein Anspruch auf Entlastungsleistungen bestehen. So viel Geld können Pflegebedürftige erhalten.

Wer bekommt Entlastungsleistungen für ambulante Pflege?

Wer im Alter in ein Pflegeheim kommt, weil er sich nicht mehr selbst versorgen kann, muss mit einigen Kosten rechnen. Senioren, die demgegenüber ambulant im eigenen Haus oder der Wohnung gepflegt werden, können Entlastungsleistungen beantragen. Diese Leistungen sollen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zusätzlich unterstützen. Beispielsweise ist es möglich, dass die häusliche Pflege für einige Stunden im Monat von geschulten Betreuungskräften übernommen wird.

Pflegebedürftige Menschen mit einem Pflegegrad zwischen 1 und 5 können Entlastungsleistungen in Höhe von 125 Euro erhalten. © Westend61/Imago (Symbolbild)

Pflegende Angehörige sollen so entlastet werden und neue Kraft tanken. Insbesondere bei an Demenz erkrankten Menschen können diese Betreuungsangebote wahre Wunder wirken, da oftmals kreative Tätigkeiten angeboten werden, durch die die eigenen Fähigkeiten erhalten bleiben. Die Betreuungsangebote können Hilfe im Haushalt, ein Bewegungsangebot, Spaziergänge oder Teilnahmen an Sing- und Bastelgruppen beinhalten. Einen Anspruch auf die Entlastungsleistungen hat jeder Pflegebedürftige mit einem Pflegegrad von 1 bis 5, der zu Hause wohnt.

So können die 125 Euro für die Pflege erhalten werden

Wie die Verbraucherzentrale schreibt, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Entlastungsleistungen in Höhe von 125 Euro. Sollten diese für Betreuungsangebote nicht ausreichen, können bis zu 40 Prozent des Betrags für Pflegesachleistungen stattdessen für Betreuungs-, und Entlastungsleistungen genutzt werden. Zu Pflegesachleistungen zählt laut Paragraf 36 SGB XI eine professionelle häusliche Pflegehilfe, die körperliche Pflege, Betreuung und Haushaltsdienste leistet. Pflegesachleistungen können je nach Pflegegrad bis zu 2095 Euro betragen.

Dafür können die 125 Euro Entlastungsleistungen unter anderem genutzt werden:

einmal pro Woche Hilfe im Haushalt oder beim Einkaufen

einmal pro Woche Besuch einer Sing- und Bastelgruppe bei einem Wohlfahrtsverband

einmal pro Woche Besuch eines Bewegungsangebots

einmal pro Woche Spaziergang mit einer Ehrenamtlichen

bei Bedarf Begleitung zum Arzt, zu Behörden und zu Konzerten durch Ehrenamtliche

Für diesen sogenannten Umwandlungsanspruch ist ein Antrag bei der Pflegekasse nötig. Für die Entlastungsleistungen muss kein gesonderter Antrag gestellt werden. Wird eine Pflegebedürftigkeit festgestellt und die Person von Zuhause gepflegt, besteht der Anspruch. Wichtig ist jedoch, die entsprechenden Rechnungen aufzubewahren. Die Angebote müssen zunächst selbst gezahlt werden, die Pflegeversicherung erstattet den Betrag nach dem Einreichen der Rechnungen. Von der Verbraucherzentrale gibt es dafür einen Musterbrief.