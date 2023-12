Lidl-Kunde scheint Preis-Trick zu enttarnen: „Jetzt weiß ich, warum ihr Gutscheine so großzügig verteilt“

Von: Carmen Mörwald

Drucken Teilen

Nicht selten tricksen Supermärkte und Discounter bei ihren Preisen. Nun macht ein Lidl-Kunde eine fragwürdige Entdeckung.

München – Manchmal lohnt es sich, bei den Preisschildern in Supermärkten und Discountern genauer hinzuschauen. Über Rabatt-Schwindel bis hin zu vermeintlichen Angeboten war alles schon dabei. Nun beschwert sich ein Lidl-Kunde auf der Plattform X (ehemals Twitter) über ein Angebot, welches über der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) liegt. Ein mieser Preis-Trick oder doch nur ein Missverständnis?

Preis-Trick enttarnt: Lidl-Kunde zeigt Unverständnis

In dem Tweet schreibt der Nutzer: „Jetzt weiß ich, warum ihr die Fünf-Euro-Weihnachtsgutscheine so großzügig verteilt.“ Beigefügt ist eine Aufnahme von einem Preisschild, auf welchem die „Leibniz Choco Minis“ der Marke Bahlsen nicht zur UVP von 1,19 Euro, sondern zu dem Preis von 1,29 Euro angeboten werden. Das Angebot ist also um zehn Cent teurer als der vom Hersteller empfohlene Weiterverkaufspreis.

Was ist die unverbindliche Preisempfehlung? Mit der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) gibt der Hersteller einen Vorschlag, zu welchem Kaufpreis seine Produkte angeboten werden sollen. Da es sich hierbei lediglich um einen Vorschlag handelt, ist der Händler nicht daran gebunden. Die UVP wird gerne zu Marketingzwecken genutzt. Wenn das Produkt zu einem individuellen Absatzpreis unter der vorgeschlagenen Preisempfehlung angeboten wird, haben Kunden das Gefühl, ein besonderes Schnäppchen zu erwerben.

Wie eine Stichprobe der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ergeben hat, sind die UVP aber nicht immer vertrauenswürdig. Die Verbraucherschützer haben 20 Produkte aus verschiedenen Kategorien ausgewählt und jeweils mehrere Preisangaben überprüft. Das Ergebnis: Jedes dritte Angebot nutzte die Angabe einer UVP (71 von 200) und in jedem vierten Fall war sie falsch (19 von 71). Die UVP wurden teils zu hoch, teils zu niedrig angesetzt.

Lidl lohnt sich nicht immer: Schon öfter haben vermeintliche Rabatte und falsch abgebildete Preise für Irritation bei den Kunden geführt. (Symbolfoto) © Imago

Lidl äußert sich nicht zu den Vorwürfen

Obwohl der Lidl-Kunde den Discounter in seinem Post markiert hat, äußerten sich die Verantwortlichen nicht dazu. Auch eine redaktionelle Anfrage blieb bislang unbeantwortet. Ob es sich dabei also um einen Preis-Trick handelt oder das Angebot lediglich falsch abgebildet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Neu drucken muss Lidl das Etikett aber nicht, da es sich um ein elektronisches Preisschild handelt. Die Technologie wurde 2023 in Filialen bundesweit umgesetzt. (cln)