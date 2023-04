6-Wochen-Frist beachten: Welche Rechten und Pflichten mit einer Erbschaft verbunden sind

Von: Carina Blumenroth

Ist ein Mensch verstorben, ist das für Hinterbliebene emotional schwer zu verkraften. Und auch bürokratisch folgen Hürden. Was Sie als Erbe wissen müssen.

Hamburg – Mit dem Erbe gehen oft bürokratische Hürden einher. Sie müssen viel regeln, planen und sich gegebenenfalls informieren. In Kontakt kommen Sie unter Umständen mit Notaren und dem Nachlassgericht. Da müssen Sie sich an bestimmte Regen halten. Welche Pflichten Sie als Erbberechtigte erfüllen müssen und welche Fristen Sie einhalten sollten, erfahren Sie im Folgenden.

Sind bei der Erbschaft Immobilien im Spiel, brauchen Sie in der Regel einen Erbschein.

Rechte und Pflichten beim Erben: Es gibt zwei verschiedene Varianten

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Wege, wie man etwas erben kann, informieren die Rechtsexperten von Steinbock und Partner.

Gesetzliche Erbfolge Testamentarischer Erbe oder Erbvertrag Nahe Verwandte und Ehepartner werden berücksichtigt. Man wird aktiv als Erbe eingesetzt.

Kinder und Enkel der verstorbenen Person gehören als direkte Nachkommen zu den Erben erster Ordnung. Erben zweiter Ordnung wären beispielsweise die Eltern, die nichts bekommen, sollte es Kinder und Enkel geben, informiert test.de. Wie viel die Erbberechtigten in der gesetzlichen Erbfolge erhalten, hängt davon ab, wie viele potenzielle Erben es gibt. Hat eine verstorbene Person beispielsweise drei Kinder, erben diese je ein Drittel. Wichtig ist ebenso: Enkel erben nur, wenn deren Eltern bereits verstorben sind.

Das Erbe muss ebenso versteuert werden, informieren Sie sich, was Sie dabei beachten müssen.

Was verheiratete Partner erben: Es kommt auf die Vereinbarung an

Zugewinngemeinschaft Gütergemeinschaft Gütertrennung Ehepartner und ein Kind erben je die Hälfte. Ehepartner und ein Kind: Der Partner bekommt ein Viertel, drei Viertel gehen an das Kind. Ehepartner und ein Kind bekommen je die Hälfte. Ehepartner und zwei Kinder: Partner bekommt die Hälfte, die Kinder teilen sich die Hälfte. Ehepartner und zwei Kinder: Die Kinder teilen sich drei Viertel, ein Viertel geht an den Partner. Ehepartner und zwei Kinder: jeder bekommt ein Drittel

Quelle: test.de, Stand: 20.04.2023

Erben übernehmen auch Verträge, Vermögen und Schulden

Sollten Ihnen ein mögliches Erbe bevorstehen, ist es sinnvoll, dass Sie sich vorab gut informieren, was Sie gegebenenfalls erben könnten. In der Erbmasse sind nämlich nicht nur Immobilien und Geldvermögen, sondern auch Verträge des Verstorbenen, mögliche Schulden, Kredite, offene Rechnungen und Miet- und Unter­halts­rück­stände, berichtet test.de. Wenn Sie das Erbe annehmen, können Sie sich nicht nur die ‚Rosinen‘ herauspicken. Entweder nehmen Sie das Erbe mit all den Verpflichtungen und Schulden an, oder Sie schlagen es komplett aus.

Wichtige Frist für Erben: Es gibt eine sechswöchige Frist, in der Erben die Erbschaft ausschlagen können. Die Frist gilt ab der Zeitpunkt, an dem Sie erfahren haben, dass Sie erben werden.

Haben Sie die Frist verpasst, können Sie ebenfalls die Haftung für das Erbe beschränken. Dies bewirkt, dass Sie nicht mit Ihrem Privatvermögen haften. Dafür müssen Sie eine Nachlassverwaltung beantragen. Eine weitere Möglichkeit, die Ihnen Schutz bietet, ist das Nachlassinsolvenzverfahren, dabei beschränken Sie die Haftung für die Schulden auf das Erbe.

Wichtig für Erben: Was Sie benötigen, um sich um Konten und Immobilien zu kümmern

Ist das Erbe durch ein Testament oder einen Erbenvertrag geregelt, reicht dieser in der Regel für eine Legitimation aus. Damit können Sie sich dann um die Konten und möglichen Immobilien des Verstorbenen kümmern.

Was gilt beim Erbschein? Beantragt wird der Erbschein beim Nachlassgericht, eine Frist dafür müssen Sie nicht einhalten. Sollten Sie allerdings einen Erbschein beantragen, haben Sie automatisch das Erbe angenommen. Darin müssen alle möglichen Erbberechtigten stehen, ebenso gibt es Aufschluss darauf, ob es mögliche Rechtsstreitigkeiten gibt. Diese Unterlagen brauchen Sie:

Sie müssen eine eidesstattliche Versicherung abgeben.

Die Geburts- sowie Sterbeurkunde und das Familienstammbuch müssen Sie vorlegen. Die Kosten des Erbscheins und die der eidesstattlichen Versicherung richten sich nach dem Wert des Nachlasses. Sind Schulden des Erblassers vorhanden, werden diese abgezogen, informiert das Portal finanztip.de.

Meist brauchen Sie noch das Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts. Sollte nichts Derartiges vorliegen, benötigen Sie einen Erbschein. Dieser ist auch im Zusammenhang mit Immobilien unerlässlich. Den benötigen Sie unter anderem fürs Umtragen ins Grundbuch.