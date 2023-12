Kaufland-Kunde entdeckt mysteriöse „3“ auf Käsescheibe - dann geht es rund

Von: Armin T. Linder

Drucken Teilen

Wie kommt die 3 auf eine Käsescheibe? Ein Kaufland-Kunde machte seine mysteriöse Enteckung öffentlich – dann wurde es wild.

Erftstadt - Ein Käse-Toast! Danach stand einem hungrigen Herrn dieser Tage der Sinn. Doch als er sich ans Belegen machte, kam es zu einer höchst ungewöhnlichen Entdeckung: Eine „3“ war auf einer Scheibe eingeprägt! Natürlich lässt sich das nicht offiziell bestätigen, aber so etwas denkt sich auch niemand aus. Der Käse-Fan wunderte sich und wandte sich dann an die Öffentlichkeit– und zwar via Reddit.

Kaufland-Kunde entdeckt „3“ auf Käsescheibe

„Was bedeutet die 3 auf meinem Käse?“, schreibt er zu einem Foto. Mit überwältigender Resonanz: Mehr als 3000 Reaktionen per Up-/Downvote sowie mehr als 900 Kommentare sammelten sich in rund drei Tagen. Viele beziehen sich auf einen Insider-Gag zur Computerspielreihe „Half-life“. Andere sind leichter zu verstehen: „Bitte lass es Käsepackungen mit nummerierten Scheiben geben“, schreibt einer für hunderte Likes. „Und auf den paar letzten steht dann auch noch ‚bald neuen Käse kaufen‘“, schlägt ein weiterer vor. Der Fall erinnert an die Entdeckung einer Lidl-Kundin, die „ABS“ auf einer Blaubeere vorfand.

Wie kommt die „3“ auf den Kaufland-Käse? © Reddit

Auch sonst stapeln sich im Käse-Thread die Witze: „Ladies and Gentlemen this is Käse No 3!“, „Prägefehler, könnte viel wert sein“, „Das ist die Dicke der Scheibe. Diese Scheibe ist 3-Käse-hoch“, „Das ist die dritte gold.... Gelbe Eintrittskarte in Willy Wonkas Käsefabrik“, „Da ist ne männliche Maus drauf gesessen“, „Käsescheiben sind immer durchnummeriert. Sollte allgemein bekannt sein“, „Für Scheibe 4 musste umblättern“ oder „Trinkspiel? Wer die niedrigste Zahl aufm Brot hat, muss trinken“, witzeln sie.

Kaufland-Kunde löst mit Käse-Posting Witze und Spekulationen aus

Andere gehen sachlicher ans Mysterium ran: „War unten auf der Packung eine 3 eingeprägt, die sich dann einfach auf die letzte Scheibe durchgedrückt hat?“, will einer wissen. Aufgeklärt werden konnte das Rätsel zunächst nicht. Er habe den Beitrag nur deswegen als „Gelöst“ markiert, weil er zu viele Benachrichtigungen über neue Kommentare bekommen habe und seine Ruhe haben wollte, erklärt der Käse-Käufer unserer Redaktion. Erstanden habe er den mysteriösen Käse bei Kaufland. „Die Filiale war in Liblar bzw in Erftstadt“, so der Nutzer, also in NRW. Es handle sich um jungen Gouda. „Nur die letzte Scheibe hatte die 3, der Rest wurde nicht nummeriert.“

Nach der Anfrage unserer Redaktion packte den Kaufland-Kunden doch noch mal die Neugier. Er postete ein weiteres Foto – ob von besagter Packung oder aber von der nächsten aus dem privaten Käselager, bleibt unklar, vermutlich Letzteres. Dazu schreibt er: „Die Zahl war auf der Rückseite der Verpackung eingraviert, was einen Abdruck auf dem Käse hinterlassen hatte. Ich will allerdings immer noch wissen, was diese Zahl wirklich bedeutet.“

„Es wird die Nummer der Spritzgussform sein“

Ein vermeintlich kundiger User hat eine Theorie: „Es wird die Nummer der Spritzgussform sein, mit der die Packung produziert wurde. Damit in der Produktion nachvollziehbar ist, welche Form z.B. schlechte Teile produziert, sind die durchnummeriert. Solche Nummern finden sich auf fast allen Spritzgussteilen.“ Das wäre fast schon ein bisschen langweilig als Auflösung für so ein skurriles Mysterium. Unsere Redaktion wird Kaufland um weitere Nachforschungen bitten, vielleicht kann das Thema ja so endgültig aufgeklärt werden.

Der Kaufland-Kunde entdeckte später eine Prägung auf der Packung. © Reddit

Aber eine Frage bleibt ja noch: Was passierte mit der besonderen Käsescheibe? Die Antwort: Sie ist jetzt einfach weg und ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt worden. „Ich habe den Käse trotz Chancen auf Sammlerpreise aus Hungergründen gegessen.“ Eine Kaufland-Kundin hat kürzlich ihr Fleisch nachgewogen – und die Fassung verloren. (lin)