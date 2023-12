Influencerin hängt Kontaktanzeigen-Zettel im Penny auf – zehn Monate später zeigt sie das Resultat

Von: Vivian Werg

Eine Influencerin betreibt ihre Partnersuche per klassischer Kontaktanzeige – im Discounter. Für ihre ungewöhnliche Entscheidung wird sie im Netz gefeiert.

Berlin – Ob Partner, unverbindliches Rendezvous oder einfach eine nette Gesellschaft: Iin der Welt der Dating-Apps wie Bumble, Parship, Tinder und Co. ist die Auswahl mittlerweile sehr groß – und meist nur einen „Swipe“ entfernt. Doch statt der digitalen Liebesjagd wählte eine Influencerin die klassische Kontaktanzeige. Das Interessante dabei: Sie platzierte ihre Suche nicht gezielt in einer Zeitung, sondern hing ihren Zettel beim Lebensmittel-Discounter Penny auf – mit überraschendem Resultat.

Ungewöhnlicher Ort für eine Partnersuche – Influencerin hängt Kontaktanzeigen-Zettel im Penny auf (Symbolbild) © Ute Grabowsky/ Imago

Kontaktanzeigen-Zettel bei Penny: „Ich fand es einfach lässig und lustig zu sehen, was passiert“

Auf Instagram teilte die Influencerin nun ihre ungewöhnliche Partnersuche mit ihren rund 17.400 Followern (Stand: Dezember 2023). Unter ihrem Post schreibt sie: „Mein mit Abstand größtes Geschenk habe ich dieses Jahr schon bekommen. Und zwar, als ich einen Zettel im Penny ans schwarze Brett gehängt und einen Mann für Dates gesucht habe. Jetzt ist es 10 Monate später und alles ist anders und ja, fast alles ist deswegen ein bisschen schöner.“

Für gewöhnlich nutzen viele die Tafeln im Supermarkt oder Discounter für Abreißzettel zur Wohnungssuche oder Kleinanzeigen. Das dachten anscheinend auch andere. So schreibt sie weiter: „Als ich den Zettel aufgehängt habe, haben mich fast alle belächelt und ich habe wirklich gar nichts erwartet, ich fand es einfach lässig und lustig zu sehen, was passiert.“

Kontaktanzeigen-Zettel bei Penny aufgehängt – Nutzer feiern den Mut der Influencerin

Ihren Partner hat sie trotzdem gefunden und der kurze Video-Post zeigt das junge Glück Händchen haltend. Doch mit ihrem Post will die Influencerin noch etwas viel Wichtigeres und Entscheidendes loswerden: „Es geht nicht um den Zettel oder die eine Lovestory oder dass es klappen muss, aber wenn du Bock hast, dann MACH!“

Der Post wird innerhalb kürzester Zeit über 3700 Mal gelikt und die Instagram-User freuen sich regelrecht mit ihr und gratulieren zum Liebesglück. „Tolle Idee und wunderschöne Geschichte. Da sieht man doch, dass sich Mut sehr lohnen kann. Euch von Herzen alles Liebe,“ heißt es. Oder: „Frag mich, was darauf stand. Tolle Story.“

