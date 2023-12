Arzt kann wieder Krankschreibung per Anruf ausstellen: Was Sie jetzt wissen sollten

Von: Sandra Sporer

Während der Corona-Pandemie haben sich telefonische Krankschreibungen bewährt. Deshalb soll dies künftig wieder möglich sein – mit Einschränkungen.

Update vom 7. Dezember, 12.35 Uhr: Es gibt wieder die Möglichkeit, sich eine Krankschreibung per Telefon ausstellen zu lassen. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) für das Gesundheitswesen in Berlin hat am Donnerstag (7. Dezember) eine entsprechende Regelung verabschiedet. Womöglich wird die neue Bestimmung sogar auf unbegrenzte Zeit eingeführt. Im Unterschied zur Zeit der Corona-Pandemie ist die Dauer der telefonischen Krankschreibung allerdings auf höchstens fünf Tage begrenzt. In der Vergangenheit war eine Krankschreibung bis zu einer Woche möglich.

Telefonische Krankschreibungen könnten Arztpraxen erheblich entlasten

Erstmeldung vom 29. November, 12.39 Uhr: München – Winterzeit ist Erkältungszeit. Und auch grippale Infekte, die Grippe und andere Krankheiten hat man sich in der kalten Jahreszeit schnell eingefangen. Dann ist es wichtig, sich richtig auszukurieren, was eventuell eine Krankschreibung erfordert. Bisher war es nötig, sich dafür in die nächste Arztpraxis zu schleppen – und dann wahrscheinlich erstmal einige Zeit im Wartezimmer ausharren zu müssen. Kurzum: Das letzte, was man will, wenn es einem nicht gut geht.

Zudem riskiert man so, die anderen Wartenden anzustecken, was ebenfalls alles andere als optimal ist. In der Pandemie wurde dieses Problem angegangen und man konnte sich auch per Telefon eine Krankschreibung holen. Seit April 2023 fiel diese Möglichkeit jedoch wieder weg. Da sie sich jedoch bewährt hat, die Arztpraxen entlasten und das Risiko von Infektionen verringern kann, will die Bundesregierung sie nun wieder einführen.

Krankschreibung per Telefon soll nur bei Krankheiten mit leichten Symptomen möglich sein

Das geht aus einer Mitteilung des Ministeriums für Arbeit und Soziales hervor. In dieser werden auch bereits einige Details zu den Einschränkungen genannt. Eine telefonische Krankschreibung soll „nur bei Krankheiten ohne schwere Symptome und nur bei Patientinnen oder Patienten, die in der jeweiligen Arztpraxis bekannt sind“, möglich sein.

Bereits im Juni hatte der Bundestag einen entsprechenden Beschluss gefasst, die im Juli vom Bundesrat gebilligt wurde. Der Gemeinsame Bundesausschuss sollte bis Januar 2024 eine Richtlinie arbeiten. Eventuell kommt die neue Regelung nun doch bereits in diesem Jahr.

Neue Regelung zum Krankschreiben per Telefon könnte doch bereits im Dezember in Kraft treten

Denn wie die taggesschau berichtet, steht das Thema auf der Tagesordnung der Plenarsitzung am 7. Dezember. Wird die neue Regelung in dieser Sitzung angenommen, trete sie sofort in Kraft, erklärt Monika Lelgemann, Vorsitzende des zuständigen Ausschusses des Gemeinsamen Bundesausschusses im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio.

Bereits jetzt gibt es eine Option, eine Krankschreibung ohne Arztbesuch zu bekommen. Unter bestimmten Umständen kann der Arbeitgeber die Krankmeldung allerdings ablehnen. (sp)