Widersprüchliche Straßenschilder: „Wie kommt man hier legal wieder raus?“

Von: Sandra Sporer

Teilen

Wer in eine Sackgasse biegt, kann zwangsläufig nur auf demselben Weg wieder herausfahren, wie er hineingefahren ist. Doch was, wenn es eine Einbahnstraße ist?

Berlin – Mit der berechtigten Frage „Wie kommt man hier legal wieder raus?“ postete ein Reddit-Nutzer ein Foto einer sehr ungewöhnlichen Kombination zweier Verkehrsschilder. Zu sehen ist ein Einbahnstraßen-Schild und direkt darunter das Schild, das eine Sackgasse ankündigt.

Eine Kombination, die eigentlich unmöglich ist. Denn wenn man am Ende der Sackgasse nicht wenden darf, wie soll man dann wieder herauskommen? Die anderen Nutzer boten fleißig Erklärungsversuche an, wenngleich meistens nicht ganz ernst gemeinte. Wie soll man denn nun wieder aus einer solchen Straße legal wieder herauskommen?

Sackgasse und Einbahnstraße: Nutzer stellen lustige Theorien auf – Schilder-Kombi eine gewiefte Masche?

„Ihr Fahrzeug gehört nun zu den dekorativen Elementen der Stadt“, kommentiert ein Nutzer die Schilder-Kombination belustigt. Ein weiterer Kommentar lautet: „Du musst dein Auto auseinander bauen, die Einzelteile aus der Straße schleppen und dort wieder zusammenbauen.“ Ähnlich originell rätselten Reddit-Nutzer über ein 30er-Straßenschild mit Doppelpfeil.

Viele Anhänger hat auch die humorvolle Theorie, dass es sich hier um die schlaue Masche eines Gebrauchtwagenhändlers handelt. „Der Gebrauchtwagen Händler am Ende der Straße setzt darauf dass neugierige Autofahrer sich trauen diese Straße zu befahren. Einmal in drin kommst du nicht mehr raus. Die Einzige Lösung: Dem Händler dein Auto für einen Spottpreis zu verkaufen“, gibt ein Nutzer eine augenzwinkernde Warnung aus.

Darum ergeben die scheinbar wiedersprüchlichen Straßenschilder doch Sinn

Die Lösung des Rätsels ist jedoch wesentlich weniger heimtückisch. Allerdings kann man auf die Antwort nur kommen, wenn man die Straße kennt, in der die Schilder aufgestellt sind. „Togostraße, Berlin“, antwortet der Autor des Posts auf eine entsprechende Nachfrage. Nachdem ein anderer Nutzer sich den Ort online via „Look Around“ angeschaut hatte, war ihm schnell klar, warum die eigentlich unmögliche Schilder-Kombi in diesem Fall Sinn ergibt.

„Die Antwort ist, dass es eine Art Allee mit Bäumen in der Mitte ist und jede Seite davon als Einbahnstraße agiert. In diesem Fall endet die Straße als Sackgasse, aber man kann auf die andere Seite der Bäume fahren und dann auf der anderen Seite der Straße zurück“, erklärt er in der Kommentarspalte.

Rätselhafte Verkehrszeichen: Zehn Schilder, deren Bedeutung nicht jedem klar ist Fotostrecke ansehen

Laut stvo.de gibt es in Deutschland etwa 500 verschiedene Verkehrszeichen. Kein Wunder also, dass vielen nicht alle davon geläufig sind. Manche Verkehrszeichen kommen auch nur in bestimmten Regionen vor – zum Beispiel ein rundes, schwarz -weißes Schild, das es nur in Bayern gibt. Auch bei anderen Verkehrsthemen herrscht oft Unklarheit. Etwa bei der Frage, ob es erlaubt ist, dauerhaft auf der Mittelspur zu fahren.