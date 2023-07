Schlüsselzahl 71 auf dem Führerschein – was hat das zu bedeuten?

Von: Nadja Zinsmeister

Die Schlüsselzahlen in der Tabelle auf der Rückseite des Führerscheins haben unterschiedliche Bedeutungen. Was hat etwa die Zahl 71 zu bedeuten?

München – Auf der Rückseite des Führerscheins befinden sich Spalten und Ziffern mit unterschiedlichen Daten und Zahlen – das kann für einige Autofahrerinnen und Autofahrer schnell undurchsichtig sein. Vor allem in der letzten Spalte der Tabelle, unter der Ziffer 12, befindet sich gelegentlich eine zwei- und dreistellige Zahl, die Schlüsselzahl genannt wird. Doch welche Schlüsselzahlen gibt es und was bedeuten sie überhaupt?

Mysteriöse Schlüsselzahlen auf dem Führerschein

Auf der Rückseite des Führerscheins befindet sich eine Tabelle mit vier Spalten, von denen drei recht übersichtlich sind. So wird beispielsweise unter der Ziffer neun die jeweilige Fahrzeugklasse und unter der Ziffer zehn das Ausstellungsdatum der Fahrerlaubnis angezeigt. Unter der Ziffer elf befindet sich ein eventuelles Ablaufdatum der Fahrerlaubnis.

Auf der Rückseite eines Führerscheins ist diese Tabelle zu finden. Was bedeuten die Schlüsselzahlen in der letzten Spalte? © Imago

Schlüsselzahlen in Spalte „12“ Führerschein-Rückseite: Was hinter den Zahlen steckt

In der vierten Spalte der Tabelle ist die Ziffer 12 und auf manchen Führerscheinen befindet sich an dieser Stelle eine zwei- oder dreistellige Schlüsselzahl. Diese stehen für Zusatzaufgaben wie Auflagen oder Beschränkungen. Wenn die Zahl in der Zeile einer Fahrzeugklasse ist, gilt sie nur für das entsprechende Fahrzeug. Ist die Zahl jedoch in der letzten Zeile zu finden, hat sie für alle Fahrzeuge Gültigkeit.

In der Anlage 9 zur Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr sind die Bedeutungen der Schlüsselzahlen geregelt. Zweistellige Schlüsselzahlen sind EU-weit gültig, während dreistellige Schlüsselzahlen nur in Deutschland gelten.

Was hat die Schlüsselzahl 71 in der letzten Spalte des Führerscheins zu bedeuten?

Die Zahlen auf der Rückseite können unterschiedlich sein, eine von ihnen ist beispielsweise die Zahl 71. Doch was bedeutet die Zahl? In der Verordnung steht als Angabe zur Schlüsselzahl 71: Duplikat des Führerscheins Nummer … (EU/UN-Unterscheidungszeichen, im Falle eines Drittlandes, z. B. „71.987654321.HR“).

Die Zahl bedeutet also, dass es sich weder um eine Auflage noch um eine Beschränkung handelt, sondern bloß um eine Zusatzangabe, die darüber informiert, dass der Führerschein dupliziert wurde.

Schlüsselzahl 71 Zusatzangabe/Auflage/Beschränkung Duplikat des Führerscheins Nummer … (EU/UN-Unterscheidungszeichen, im Falle eines Drittlandes, z. B. „71.987654321.HR“)

Das sind häufige Schlüsselzahlen und ihre Auflagen/Beschränkungen

Schlüsselzahl Zusatzangabe/Auflage/Beschränkung 01 Korrektur des Sehvermögens und/oder Augenschutz 01.01 Brille 01.02 Kontaktlinse(n) 02 Hörhilfe/Kommunikationshilfe 03 Prothese/Orthese der Gliedmaßen

In diesem Jahr gab es für Autofahrerinnen und Autofahrer einige große Führerschein-Änderungen. Wer einen deutschen Führerschein hat, sollte diesen am besten nochmal genauer checken. Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer müssen ihre Führerscheine bis 2033 umtauschen. Für einige Jahrgänge ist die Frist schon verstrichen. Sie dürfen sich ohne gültigen Lappen nicht mehr ans Steuer setzen. (nz)