Kaufland-Kunde zeigt ein Drittel vollen Einkaufswagen und verrät großen Preis: „Nicht euer ernst?“

Teilen

Viele Verbraucher haben aufgrund der hohen Preise in den Supermärkten keinen Spaß beim Einkaufen. Ein Kunde teilte ein Bild und den Betrag seines Einkaufes bei Kaufland und zeigte sich fassungslos.

München — Einige Verbraucher werden die Situation kennen: Es befinden sich nur ein paar Sachen im Einkaufswagen, doch der Schock an der Kasse sitzt tief. Der zu zahlende Betrag kommt einem viel zu hoch vor. In den sozialen Medien tauschen sich User häufig über ihren Einkauf aus. So zahlte ein Supermarkt-Kunde für eine Handvoll Produkte 37 Euro. Ein Aldi-Kunde ließ seinen Einkauf sogar auf Twitter schätzen. Die Verbraucher sind alles andere als zufrieden mit den Preisen und auch auf Facebook machte ein User seinem Ärger Luft.

Kaufland-Kunde sauer über Betrag des Wocheneinkaufs: „Nicht euer Ernst Kaufland!“

Auch wenn die Inflationsrate im März im Vergleich zum Februar gesunken ist, ändert sich an den Lebensmittelpreisen kaum was. Im Gegenteil: Im März betrug die vorläufige Inflation für Nahrungsmittel im Vergleich zum Vormonat 22,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in einer Mitteilung vom 30. März erklärte. Dass der Einkauf im Supermarkt ganz schön teuer werden kann, merkte auch ein Kaufland-Kunde. Für Saft, Süßigkeiten, Obst, Backwaren und auch ein paar Fertiggerichte zahlte er laut eigenen Angaben 81 Euro.

Er machte ein Bild von seinem Einkauf und postete es am 8. April auf Facebook. „Nicht euer Ernst, Kaufland!“, kommentierte er seinen Post. Im Einkaufswagen erkennt man jedoch auch eine große Schachtel Zigaretten, die mutmaßlich einen großen Teil zu den hohen Kosten beitragen. Die User in den Kommentaren können die Empörung des Kunden jedoch verstehen.

Kaufland-Kunde bezahlt 81 Euro für Einkauf: „Deutschland ist einfach zu teuer“

„Das Leben in Deutschland ist einfach zu teuer“, schrieb ein Nutzer unter dem Post. „Willkommen im besten Deutschland aller Zeiten“, schreib ein weiterer User. Eine Frau erklärt in den Kommentaren, dass sie 81 Euro in für sich und ihre Tochter in der Woche zur Verfügung hat. „Schrecklich nur noch die Preise“, ergänzte sie. Ob der Kaufland-Kunde für seinen Einkauf wirklich so viel Geld ausgegeben hat, lässt sich nicht überprüfen. Es deutet jedoch nichts auf einen Fake hin.

Eine andere Kaufland-Kundin ärgerte sich aufgrund einer anderen Sache über den Supermarkt. Statt einem erfüllten „Kundenversprechen“ musste sie in einer Filiale 45 Minuten an der Kasse warten. (vk)