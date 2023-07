Reisemängel richtig melden: So gibt‘s für einen verkorksten Urlaub Geld zurück

Von: Bettina Menzel

Baustelle am Hotelbalkon, Kakerlaken statt Meerblick, Flugverspätung oder Gepäckverlust: Reisemängel können Urlauber reklamieren. (Symbolbild) © Nikito/Imago

Wer eine Pauschalreise gebucht hat, ist rechtlich gut geschützt. Bei Reisemängeln gibt es daher in der Regel eine Erstattung – sofern Urlauber richtig vorgehen.

Bremen – Jeder Fünfte in Deutschland kann sich laut Eurostat keine Woche Urlaub leisten. Reisen ist für viele Menschen also etwas ganz Besonderes. Umso ärgerlicher ist es, wenn am Urlaubsziel angekommen Kakerlaken statt Meerblick, Baulärm statt Meeresrauschen oder Beton statt Strand warten. Wer Reisemängel richtig reklamiert, bekommt immerhin Geld zurück.

So melden Urlauber Mängel bei einer Pauschalreise richtig

Der Urlaub ist teurer geworden. Trotzdem läuft nicht immer alles perfekt. Wer eine Pauschalreise gebucht hat, kann bei Mängeln vor Ort eine Minderung des Reisepreises verlangen. Allerdings gilt es, dafür einige Regeln zu beachten. Bereits am Urlaubsort selbst müssen Reisende tätig werden und die Mängel melden. Empfehlenswert ist es, die Probleme in Fotos und Videos zu dokumentieren. Zusätzlich lohnt es sich, Zeugen zu finden. Denn manche Beschwerden lassen sich besser mit Zeugen als mit Fotos belegen – etwa mangelndes Personal an der Hotelbar und dadurch lange Wartezeiten.

Der ADAC empfiehlt, den Veranstalter ausdrücklich zur Behebung des Mangels aufzufordern und hierfür eine angemessene Frist zu setzen – es sei denn, der Mangel muss sofort behoben werden. Sollte es beispielsweise einen groben Mangel am Hotelzimmer geben, muss der Veranstalter zeitnah ein alternatives Zimmer anbieten. Ist die Unterkunft aber ausgebucht und ein anderes Zimmer daher nicht verfügbar, ist entweder die Unterbringung in einem gleichwertigen Hotel eine Lösung – oder die Herabsetzung des Reisepreises, sofern die Alternativunterkunft nicht den gleichen Standards entspricht.

Wer ein Vier-Sterne-Hotel in Strandnähe gebucht hat, muss sich zum Beispiel nicht ohne entsprechende Entschädigung mit einem Zwei-Sterne-Haus im Inland begnügen. Die Rechtsexperten des ADAC weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Meldung der Reisemängel auch an den Reiseveranstalter gehen muss. Nur die Rezeption des Hotels zu informieren, reicht also nicht aus.

So gehen Verbraucher bei Reisemängeln vor:

Datum, Ort, Zeitpunkt und Details des Mangels bzw. der Mängel notieren – je konkreter, desto besser

Mängel mit Fotos und Videos dokumentieren

Zeugen suchen, die Mängel vor Ort bestätigen – Name, Adresse und Kontaktdaten notieren

Mängel mit Angebot oder Werbung im Katalog abgleichen

Mängel vor Ort sowie an Reiseveranstalter melden – auch schriftlich

Mängel im Idealfall schriftlich vor Ort bestätigen lassen

Angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels bzw. der Mängel setzen

Falls durch Mangel Zusatzkosten oder Auslagen entstehen – etwa für Ersatzunterkünfte – alle Belege aufheben

Nach Rückkehr nach Hause umgehend Brief mit Forderung der Reisepreisminderung per Einschreiben an Reiseveranstalter senden

Falls Reiseveranstalter trotz Mahnung und Setzen einer Frist nicht zahlt, kann ein Mahnbescheid helfen

Reisepreisminderung: So hoch kann die Erstattung des Reisepreises ausfallen

Force Majeure oder höhere Gewalt bezeichnet im Rechtswesen ein unvorhersehbares und unabwendbares, von außen kommendes und von keiner Partei beherrschbares Ereignis. Dazu zählen etwa Erdbeben, Überschwemmungen, Stürme oder andere Naturkatastrophen wie die derzeitigen Waldbrände auf Rhodos. Laut ADAC liegt in einem solchen Fall ein erheblicher Reisemangel vor, der nicht behoben werden kann. In diesem Fall können Urlauber eine Reise stornieren, wobei sie für die bis dahin nicht erbrachten Leistungen Geld zurückerhalten beziehungsweise nichts bezahlen müssen.

Doch auch in anderen Fällen können Reisende mit einer Rückerstattung rechnen, nämlich wenn erhebliche Mängel vorliegen, die vor Ort sofort gemeldet wurden. Die Höhe der Erstattung ist eine Einzelfallentscheidung, die sich allerdings innerhalb eines bestimmten Rahmens bewegt. Urlauber haben ein Recht auf Geld zurück und müssen einen Reisegutschein nicht akzeptieren.

Flugverspätung 5 bis 150 Prozent des Tagereisepreises Gepäck verspätet oder verloren 15 bis 50 Prozent des Reisepreises pro betroffenem Urlaubstag Schmutz im Hotelzimmer 3 bis 60 Prozent des Reisepreises pro betroffenem Urlaubstag Fehlender Ausblick 5 bis 75 Prozent des Reisepreises Ungeziefer im Hotel 5 bis 100 Prozent des Reisepreises Baulärm im Hotel/nahe des Hotels Bis zu 60 Prozent des Reisepreises (Quelle: ADAC)

Flug in den Urlaub: Was tun bei Verspätungen oder Ausfällen?

Bei Flügen innerhalb der Europäischen Union haben Reisende unter bestimmten Umständen das Recht auf eine Rückerstattung. Bei mindestens drei Stunden Verspätung erhalten Passagiere je nach Flugstrecke beispielsweise zwischen 200 und 600 Euro erstattet.

Wer keine Pauschalreise, sondern nur ein Hotel oder eine Ferienwohnung gebucht hat, muss sich laut ADAC übrigens an das geltende Mietrecht des jeweiligen Urlaubslandes halten. Mit einer guten Vorbereitung – etwa bezüglich der Reiseziele oder den dortigen Gepflogenheiten – lässt sich Ärger im Urlaub generell gut vermeiden.