Mehr als eine Million Haushalte müssen umstellen: ARD schaltet Sender ab

Die ARD schaltet 2025 alle SD-Sender ab. Dann wird das Programm nur noch in HD-Qualität ausgestrahlt. Mehr als eine Million Haushalte müssen umstellen.

Hamm - Bei der ARD geht eine Ära zu Ende. Ab Anfang 2025 werden die Sender ihre Programme nicht mehr per Satellit in SD-Qualität ausstrahlen. Betroffen von dem Schritt sind Menschen in mehr als einer Million Haushalte in Deutschland.

ARD strahlt TV-Programm ab 2025 nicht mehr in SD-Qualität aus

Aktuell überträgt das Erste einen Großteil seines Programms gleich zweimal: einmal in der niedrigen SD-Auflösung (Standard Definition) und einmal in der besseren HD-Qualität (High Definition). Nach mehr als zehn Jahren wird diese „Doppelversorgung“, wie der öffentlich-rechtliche Sender das in einer Mitteilung nennt, beendet. Es gibt bereits ein konkretes Datum: Der Stecker wird am 7. Januar 2025 gezogen, berichtet wa.de.

Die ARD begründet ihren Schritt damit, dass sich die Ausstrahlung der Fernseh-Programme in SD-Qualität angesichts sinkender Nutzer wirtschaftlich nicht mehr vertretbar sei. „Nur noch wenige Haushalte in Deutschland empfangen die Programme der ARD in der geringeren SD-Auflösung. Nahezu flächendeckend hat sich längst der HDTV-Empfang durchgesetzt“, schreibt der Sender.

Wenige Haushalte ist Definitionssache. Von den 16,3 Millionen Haushalten mit Satellitenempfang in Deutschland nutzen immerhin noch 1,1 Millionen Programme in SD-Qualität. Sie sind von der Umstellung betroffen. Sie müssen künftig auf HD umsteigen. Zum Empfang der Programme in HD ist ein geeigneter Receiver oder ein TV-Gerät erforderlich, das HD-tauglich ist und den Standard DVB-S2 unterstützt.

Kein SD mehr bei der ARD: Mehr als eine Million Haushalte betroffen

Die ARD hat bereits im vergangenen Jahr mit der Abschaltung einiger Sender in SD-Qualität begonnen. Zum 15. November 2022 beendete der Sender die Verbreitung von One und Tagesschau24 sowie die gemeinsam mit dem ZDF veranstalteten Programme Phoenix und Arte in SD-Qualität. Alle anderen Programme wurden und werden (noch) in beiden Qualitätsstufen ausgestrahlt. Bis 2025.

Das Vorhaben, die SD-Sender abzuschalten, besteht schon länger: Bereits für Mitte 2020 hatte die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten die Abschaltung gefordert. Wo wir gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen und dem Thema Geld sind: Einige Menschen können sich vom Rundfunkbeitrag befreien lassen.

