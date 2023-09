Italien-Problem: Gibt es bald keinen Parmesan mehr? „Hitze stresst die Tiere“

Von: Karolin Schäfer

Im Salat oder zu Pasta-Gerichten: Parmesan bringt ein Stück Italien auf den Teller. Der droht angesichts der Hitze aber immer weniger zu werden.

Rom – Erst anhaltende Dürre und Hitze, dann schwere Unwetter: Italien bleibt in Sachen Extremwetter nicht verschont. Der Pegel des Lago Maggiore, dem zweitgrößten See Italiens, sinkt immer weiter. Die Hitze und Trockenheit machen auch der Landwirtschaft zu schaffen. Deshalb könnte es einer italienischen Spezialität bald an den Kragen gehen.

Parmesan-Produktion in Italien: Kühe leiden unter Hitzestress

Parmesan (Parmigiano Reggiano) ist wesentlicher Bestandteil der italienischen Küche. Damit Kühe dafür ausreichend Milch produzieren, darf es nicht zu heiß sein. „Für sie liegt das ideale Klima zwischen 22 und 24 Grad“, zitierte der Österreichische Rundfunk (ORF) den Landwirtschaftsverband Coldiretti.

Steigen die Temperaturen, leiden die Wiederkäuer unter Hitzestress. Dadurch würden sie weniger fressen, aber mehr trinken. Das Ergebnis: Die Tiere geben um bis zu zehn Prozent weniger Milch, so der Verband. Damit weiterhin ausreichend Milch für den italienischen Hartkäse da ist, brauchen die Kühe Abkühlung. Ventilatoren arbeiten dafür auf Hochtouren, berichtete die Financial Times. Dagegen verteilen spezielle Sprinkleranlagen einen feinen Wasser-Nebel in der Luft, um die Temperatur zu regulieren.

Parmesan-Käse aus Italien: „Weniger Milch bedeutet weniger Käse“

In der Regel laufen die Kühlanlagen nur während der heißesten Stunden im Sommer, teilte Roberto Gelfi, Präsident der Agrarvereinigung Confagricoltura und Milchlieferant für Parmesan, der Zeitung mit. Jetzt laufen die Systeme rund um die Uhr. „Mittlerweile sind die Kühlsysteme in der Regel fünf Monate im Jahr bis zu 16 Stunden am Tag in Betrieb“, erklärte Gelfi.

In Italien müssen Kühe gekühlt werden, damit sich ausreichend Milch produzieren. © Christian Charisius/dpa

Preiswert ist das nicht. Hinzu kommt, dass extreme Wetterlagen wie Überschwemmungen und Dürre den Anbau von Tierfutter bedrohen. „Große Hitze stresst die Tiere, die Milch produzieren“, betonte Luca Rovesti, Präsident und Geschäftsführer der Käserei Montecoppe, gegenüber der Financial Times. „Weniger Milch bedeutet weniger Käse.“

Gibt es bald keinen Parmesan aus Italien mehr? „Kühe verbrauchen unglaublich viel Energie“

Sobald es kühler wird, dürfte die Milchproduktion doch wieder wie gewohnt laufen? Weit gefehlt: Die Kühe müssen sich von den Strapazen der hohen Temperaturen erholen. „Im Sommer verbrauchen die Kühe unglaublich viel Energie, um diese schwierige Situation zu bewältigen“, sagte Rovesti der Financial Times. Der Milchbetrieb Giansanti Di Muzio in der Nähe der Stadt Parma stellte ebenfalls einen Rückgang der Milchmenge fest, hieß es. Die Produktion von 40 Kilogramm schweren Parmesan-Laiben sei von sieben auf sechs pro Tag zurückgegangen. Zudem sei die Milch im Sommer ohnehin dünner, für die Produktion sei dann eine größere Menge nötig, berichtete die Zeitung.

Kann für die Parmesan-Herstellung nicht einfach andere Milch verwendet werden? Ganz so einfach ist das nicht. Der italienische Parmigiano Reggiano wird nach strengen Vorschriften produziert, ausschließlich in den Regionen Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna und Mantua. Zudem dürfen die Kühe nur spezielles, in diesen Gebieten angebautes Futter fressen.

Parmesan aus Italien: Extremwetter-Ereignisse beeinträchtigen Produktion

Steigende Temperaturen und Extremwetter-Ereignisse beeinträchtigen die Parmesan-Herstellung erheblich. Zwar verschwindet der beliebte Käse nicht plötzlich aus dem Kühlregal, teurer dürfte er aber allemal werden. Die jüngsten Überschwemmungen in Italien dürften Rovesti zufolge die Kosten in die Höhe treiben.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sieht die Klimakrise als größte Bedrohung für die Landwirtschaft. Langanhaltende Trockenphase und schwere Unwetter können den Ernteerfolg beeinträchtigen, informierte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Ein Landwirt aus Kassel zeigte kürzlich die verheerenden Auswirkungen des Unwetters auf seine Ernte.

Gerade in Süd- und Mitteleuropa soll es im Laufe des Jahrhunderts noch trockener werden. Darauf deuten langfristige Klimaprognosen hin. Das hat schwere wirtschaftliche Folgen für die Landwirtschaft. Neben Parmesan droht auch die Kartoffel zu einem prominenten Opfer der Klimakrise zu werden. (kas/dpa)