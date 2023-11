„Deutschlandticket sozial“: So gibt es das günstigere 49-Euro-Ticket

Von: Jonah Reule

In NRW wird das „Deutschlandticket sozial“ eingeführt. Schon vor dem offiziellen Start ist das günstigere 49-Euro-Ticket bei KVB, Rheinbahn und Co. erhältlich.

Köln – Mit dem „Deutschlandticket sozial“ wird in NRW zwischen Dezember 2023 und Januar 2024 ein günstigeres 49-Euro-Ticket eingeführt. Statt der beim Deutschlandticket üblichen 49 Euro kostet das günstigere 49-Euro-Ticket nur 39 Euro im Monat. Erhältlich ist das „Deutschlandticket sozial“ in NRW bereits. Wer hat Anspruch auf das Ticket?

„Deutschlandticket sozial“: Diese Personengruppen bekommen das 49-Euro-Ticket günstiger

Ab Dezember gibt es das 49-Euro-Ticket auch als „Deutschlandticket sozial“ (Symbolfoto). © Christian Ohde/Imago

Bürgergeld-Empfänger

Sozialhilfe-Empfänger

Wohngeld-Empfänger

Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Empfänger von Leistungen der Kriegsopferfürsorge

Wie erhalte ich das „Deutschlandticket sozial“ in NRW?

Wer das „Deutschlandticket sozial“ kaufen möchte, benötigt zunächst einen Berechtigungsnachweis von einer städtischen Behörde. „Mit diesem Berechtigungsnachweis erhalten Sie bei Ihrem Verkehrsunternehmen das Deutschlandticket sozial“, erklärt der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Bestellscheine für das „Deutschlandticket sozial“ gibt es auf den Online-Seiten der Verkehrsbetriebe. Außer dem VRR bieten auch der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) und die Rheinbahn Düsseldorf das „Deutschlandticket soial“ für 39 Euro an.

„Um das Deutschlandticket sozial bei der KVB beantragen zu können, benötigen Sie einen gültigen Köln-Pass, MobilPass oder Bonn-Ausweis und müssen Ihren Wohnsitz im Verkehrsverbund Rhein-Sieg haben“, erklärt die KVB ihre Regelung.

„Deutschlandticket sozial“ beantragen – so funktioniert es ► Bestellschein ausdrucken ► Berechtigungsbescheid der jeweiligen Behörde mitnehmen ► Beim Verkehrsbetrieb vor Ort das Ticket beantragen

Ab wann gilt das „Deutschlandticket sozial“?

1. Dezember 2023: VRR und Rheinbahn

VRR und Rheinbahn 1. Januar 2024: VRS und KVB

„Deutschlandticket sozial“ im Abo – wie kann ich kündigen?

Wie beim gängigen 49-Euro-Ticket handelt es sich beim „Deutschlandticket sozial“ ebenfalls um ein Abo. Allerdings gilt dieses Abo laut der KVB nur so lange, wie der Berechtigungsnachweis ausgestellt ist. Heißt: Endet der Anspruch auf die vergünstige Variante des Deutschlandtickets, kostet dieses wie üblich 49 Euro im Monat. Während des Abos gelten laut den Verkehrsbetrieben die gleichen Regelungen zur Kündigung, wie beim regulären 49-Euro-Ticket. (jr) Täglich informiert, was in Köln, Düsseldorf und NRW passiert – einfach unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.