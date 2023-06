Vorsicht beim Hausputz: Diese Reiniger sollten Sie niemals mischen

Von: Stella Henrich

Putzmittel können schnell gefährlich werden, wenn sie falsch benutzt werden. Bestimmte Produkte sollten Verbraucher daher niemals zusammenmischen, um Entzündungen und Atemnot zu verhindern.

Kassel ‒ Putztag in den eigenen viere Wänden: Nicht nur die Krümmel in den Ritzen des Wohnzimmersessels werden dann oftmals entfernt, die Fliesen im Bad sollen ebenfalls in neuem Glanz erstrahlen und auch der angesetzte Schimmel in den Fugen des Bads soll verschwinden. Um den Schmutz zu bekämpfen, greifen viele Verbraucher gern zu chlorhaltigen Reinigungsmitteln. Die oftmals blauen oder roten Flaschen stehen in Drogerien und Supermärkten meist gut aufgereiht unten im Regal, in Kniehöhe der Kunden und mit Sicherheitsverschluss, damit Kinder sie nicht spielend leicht öffnen können.

Chlorhaltige Reiniger niemals mischen: Etikett vor dem Benutzen lesen

Speziell bei hartnäckigen Verschmutzungen sind chlorhaltige Reinigungsmittel ein robuster Helfer in Küche und Bad. Doch was viele Verbraucher nicht wissen, diese Produkte dürfen niemals mit anderen Reinigungsmitteln gemischt werden. Denn es können dabei gefährliche Chlorgase freigesetzt werden, die zu Husten, Schwindelgefühl bis hin zu Übelkeit, aber auch Atemnot und Bindehautentzündungen führen können. „Lesen Sie daher immer das Etikett, bevor Sie das Produkt verwenden“, warnt das europäische Verbraucherportal der Wasch- und Pflegemittelindustrie cleanright.eu. Denn Etiketten helfen dabei, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Diese Produkte können „gefährliche Inhaltsstoffe enthalten (...), die Kennzeichnung gibt viele nützliche und wichtige Hinweise“.

Verbraucher, die den Tipp nicht befolgen, könnten anschließend „unter einer starken Schleimhautreizung, Atemnot oder einer Bindehautentzündung leiden“, berichtet chip.de. Besonders säurehaltige Mittel wie Zitronensäure oder Essig sollten Verbraucher daher auf keinen Fall mit Chlorreiniger vermengen.

Haus und Wohnung putzen: Symbole weisen Verbraucher auf Gefahren von Chlorreinigern hin

Wenn ein Produkt gefährliche Inhaltsstoffe enthält, verlangt das EU-Recht, die Verordnung aus dem Jahr 2017 zur Genehmigung von Chlor, dass das Etikett spezifische und Informationen enthält. Wie diese im Fall von Chlor aussehen, zeigt die folgende Grafik.

Darüber hinaus gibt es weitere Symbole für die sichere Verwendung, die von der europäischen Reinigungsproduktindustrie entwickelt wurden und Verbrauchern dabei helfen sollen, gefährliche Haushaltsreinigungsprodukte sicher zu verwenden. Sie weisen etwa auf „ätzend für die Augen und Haut“, „Augenschaden“, „brennbar“, „gefährlich für die Umwelt“ und „reizend“ hin. Dabei weist cleanright.eu daraufhin, dass die Angaben auf dem Etikett sich auf das konzentrierte Produkt in der Verpackung beziehen: „Sie beziehen sich nicht auf das verwendete, also verdünnte Produkt. Zum Beispiel bei Verwendung eines Handgeschirrspülmittels in fünf Liter Wasser.“ Nur wer die Produkte gemäß den Anweisungen auf dem Etikett verwendet, kann eventuelle Verpuffungen oder mögliche Explosionen von Gemischen im eigenen Haushalt verhindern.

Gefahrenpiktogramme verstehen In Europa legt die Verordnung zur Klassifizierung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien (CLP) fest, welche Gefahreninformationen auf dem Etikett eines chemischen Produkts (einschließlich Haushaltsreinigungsprodukten) angegeben werden müssen, um Verbrauchern bei der sicheren Handhabung und Verwendung zu helfen. Auf der Website der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) finden Verbraucher zudem detailliertere Informationen zur Verordnung, zur Klassifizierung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien und ihren Anforderungen. Wer zu Hause noch alte Produkte aus der Zeit vor 2015 herumstehen hat, sollte beachten, dass diese noch mit anderen Gefahrenetiketten bedruckt sein können.

Chemiekeulen im Haushalt: Immer außer Reichweite von Kindern aufbewahren

Reinigungsmittel sollten nicht nur vorschriftmäßig benutzt werden, sondern auch sicher gelagert werden, empfehlen Verbraucherschützer. Vor allem sollten sie außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Denn „wie bei jedem chemischen Produkt ist immer ein gewisses Maß an Vorsichtsmaßnahme erforderlich“, schreibt cleanright.eu dazu. Wer daher auf natürliche Mittel zurückgreifen will, bekommt Wasserhähne, schmutzige Kühlschränke oder verdreckte Backöfen auch mit einem Hausmittel wieder sauber, ohne eine Verpuffung zu riskieren.