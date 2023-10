Von Treppenstufenhöhe bis Zapfsäule: Tausende EU-Regeln und DIN-Normen gelten in Deutschland

Von: Susanne Stockmann

In Deutschland gibt es eine DINEN-Norm für Zapfsäulen. © Wolfgang Maria Weber/Imago

Standards regeln unseren Alltag, sie sollen das Leben einfacher und sicherer machen. Doch manchmal sind die Regeln reiner Bürokratie-Wahnsinn.

Zur Würdigung gibt’s den Weltnormen-Tag, der jüngst begangen wurde.

33.542 Regelungen umfasst das deutsche Normenwerk DIN. Das Deutsche Institut für Normung e.V. wurde 1917 gegründet und ist eine unabhängige Plattform für Standardisierung in Deutschland und weltweit. Es versteht sich als Partner von Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft. Der 14. Oktober gilt als Weltnormen-Tag.

Weltnormentag: Standards sollen das Leben einfacher und sicherer machen

17 Milliarden Euro spart die deutsche Wirtschaft dank der einheitlichen Regelungen laut einer Studie zur „gesamtwirtschaftlichen Nutzung der Normung“.

169 nationale Organisationen sind in der internationalen Normungsorganisation ISO vereinigt. Die deutsche DIN ist eine davon, ebenso wie die amerikanische Ansi oder die französische Afnor. Weiter gibt es Europäische Normen (EN): Das sind die Regeln, die von einem der drei europäischen Komitees zur Standardisierung (CEN, CENELEC, ETSI) ratifiziert worden sind.

1922 schon wurde das Papierformat DIN A4 als DIN 476 veröffentlicht, heute ist das Blatt mit den Maßen 297 mal 210 Millimeter ein internationaler Hit: DIN EN ISO 216.

5 Jahre ist jede DIN-Norm gültig, dann muss sie von einem Expertenteam überprüft werden.

EU und internationale Regeln: 250 Millionen ISO-Frachtcontainer jedes Jahr unterwegs

600 lautet die EN-Norm für die Mindestanforderungen an die Qualität von Kondomen. Diese erhalten das CE-Prüfkennzeichen bei einer Mindestlänge von 170 mm, einer Breite von 44 bis 56 mm und einer bestimmten Stärke

250 Millionen ISO-Frachtcontainer sind jedes Jahr weltweit unterwegs. Die ISO 668 gilt als herausragendes Beispiel für die Tragweite internationaler Normung.

Bürokratie-Wahnsinn 10 Millimeter Krümmung auf einer Länge von zehn Zentimetern: Die EU-Gurkenverordnung wurde 2009 abgeschafft, gilt aber weiter als Symbol für Bürokratie-Wahnsinn.

Gurken dürfen in der EU wieder wachsen, wie sie wollen. © Imago

36.500 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Forschung, von Verbraucherseite und der öffentlichen Hand arbeiten in Deutschland an DIN-Normen. Einen Antrag auf eine Standardisierung kann übrigens jeder stellen! Normen werden meist in Zusammenarbeit mit Interessengruppen erarbeitet.

60 oder doch lieber 40 Grad? Wer sich unsicher ist, wie heiß ein Kleidungsstück gewaschen werden darf, wirft vorher ein Blick auf das Pflegeetikett. Die einheitlichen grafischen Symbole für Waschen, Bügeln und Reinigen sind in der DIN EN ISO 3758 festgelegt.

7 Tage ist das Zeitintervall, das weltweit als eine Kalenderwoche definiert ist, die am Montag beginnt. Für viele überraschend: Auch das ist per Norm geregelt – und zwar in der DIN ISO 8601.

13012 – Sind Zapfsäulen nach dieser DINEN-Norm zertifiziert, schalten sie sich automatisch ab, wenn der Tank des Autos voll ist.

Älteste heute noch gültige DIN-Regelung entstand im Jahr 1918

95 Jahre alt ist die älteste heute noch gültige DIN-Regelung 1289 mit dem Titel „Feuergeschränk für Kachelöfen; Fülltür für Füllfeuerung“. Darin geht es um Aufbau und Verschluss der Tür bei einem Kachelofen. Die erste DIN-Norm entstand 1918: DIN 1 Kegelstifte (Verbindungselement im Maschinenbau).

22.000 gemeinsame Normen gelten im EU-Binnenmarkt. Im Jahr 1985 gab es noch 150.000 gültige Standards, die Industrie und Wirtschaft berücksichtigen mussten.

65 Dezibel Schalldruck muss ein Feuermelder mindestens erzeugen. So soll sichergestellt werden, dass das lebensrettende Signal auch von Hörgeschädigten wahrgenommen wird.

140 bis maximal 190 Millimeter darf die Höhe einer Treppenstufe betragen – bei nutzbarer Laufbreite von mindestens einem Meter. Damit niemand ins Stolpern kommt, wurde dies in der DIN 18 065 festgelegt.

0 verbindliche internationale Standards gibt es z. B. bisher für Schuhgrößen oder Steckdosen. Solche Systeme sind historisch gewachsen und schwer zu ändern. Das merken Reisende, wenn der Föhn im Ausland nicht in die Steckdose passt, oder beim Schuhkauf EU- in US-Größen umgerechnet werden müssen.