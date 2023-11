Edeka-Preise lassen Kunden staunen: „15 Euro für einen Liter Spaßgetränk“

Einkaufen in Supermärkten ist teuer geworden. Im Netz kursiert ein Foto von einem Softgetränk, dessen Preis bei Kunden für Verwunderung sorgt.

München – Die hohen Kosten machen Kunden in Supermärkten zu schaffen. Zwar ist die Inflation auf dem niedrigsten Stand seit 2021 und viele deutsche Supermärkte reduzieren derzeit ihre Preise, doch an der Kasse kann es trotzdem noch teuer werden. Im Netz kursiert nun ein Bild von einem Preisschild aus einer Edeka-Filiale, das Kunden ins Staunen versetzt.

„Wird bald in Gold abgewogen“: Kunde teilt Foto von teurem Softgetränk – 5,49 Euro für 0,355 Liter

Auf X, ehemals Twitter, postet ein Nutzer das Bild eines Edeka-Regals, in dem verschiedene Softdrink-Dosen zu erkennen sind. Im Mittelpunkt stehen dabei vier Dosen Fanta der Geschmacksrichtung „Grape“. Darunter das Preisschild: 5,49 Euro zuzüglich 25 Cent Pfand für 0,355 Liter aus der Dose.

Der User auf X schreibt über sein Foto: „Fanta Grape wird bald in Gold abgewogen“ und spielt damit auf den besonders hohen Preis der Fanta-Dosen an. Er ergänzt: „15 Euro für einen Liter Spaßgetränk, ich falle um“. Ein anderer User kommentiert: „So ein Lacher“. Auch ein Essen bei McDonald‘s soll mittlerweile so viel kosten wie im Restaurant.

Kunden verwundert über Fanta-Preise: „Gibt es mittlerweile für 1,50 Euro“

Eine Frau kommentiert: „Gibt es bei mir mittlerweile für 1,50 Euro“. Auch der Kunde selbst schreibt: „Gibt es auch in anderen Läden schon für 1,55 Euro“. Aber warum ist die Fanta in diesem Fall so teuer? Laut dem Vergleichportal Idealo würde der Preis für 0,355 Liter Fanta Grape bei rund 1,99 Euro liegen. Doch auch auf der Seite des Portals taucht ein Preis für die Fanta auf, der aus der Reihe tanzt.

Denn bei Amazon würde die Fanta sogar für 6,15 Euro und damit 18,64 Euro je Liter verkauft werden, obwohl es nebenher auf der Plattform auch das gleiche Produkt für deutlich weniger zu finden gibt. Entscheidend ist dabei wohl, ob das Produkt aus den USA importiert ist oder in Europa hergestellt wurde.

Sowohl in der Edeka-Filiale auf dem Foto als auch bei dem Angebot auf Amazon fällt auf, dass die Sprache auf der Dose ausschließlich auf Englisch ist. Auch die den USA verwendete Mengenangabe 12 OZ, ist neben der Milliliter-Angabe zu finden. Vieles schließt darauf, dass es sich dabei um die importierte Variante der Fanta handelt und somit deutlich teurer ist. Auf eine Anfrage von tz.de von IPPEN.MEDIA reagierte Edeka bislang noch nicht. Bei Rewe-Kunden sorgen unterdessen Müsli-Preise für Kopfschütteln.