Experten befürchten: Einst beliebte Smartphone-Marke könnte schon bald vom Markt verschwinden

Von: Vivian Werg

Teilen

Ein Hersteller verkündet eine Erweiterung seines Portfolios – Marktbeobachter fürchten jedoch mit diesem Schritt das Ende einer Kultmarke.

Kassel – Der Markt für Smartphones wächst. Nach Angaben einer repräsentativen Bitkom-Befragung nutzen 83 Prozent der Menschen in Deutschland ab 16 Jahren ein Smartphone. 90 Prozent geben sogar an, sich ein Leben ohne Smartphone nicht mehr vorstellen zu können. Für die meisten sind sie ein wichtiger und nützlicher Begleiter und im Alltag kaum mehr wegzudenken. Trotzdem sollte das Handy regelmäßig ausgeschaltet werden. Auch das nächtliche Laden ist nicht sinnvoll und birgt Gefahren.

Wer sich an sein erstes Mobiltelefon erinnert, wird sicherlich nicht an dem Modell einer Kultmarke vorbeigekommen sein. Dieser war schier unkaputtbar, der Klingelton legendär und das nervenaufreibende Handyspiel „Snake“ hatte Suchtpotenzial – Sie erinnern sich? Die Rede ist von der finnischen Marke Nokia. Und genau diese könnte nun vom Markt verschwinden.

Der Lizenznehmer für die Marke Nokia will Geräte unter seiner eigenen Marke HMD anbieten © Joan Cros/ Imago

HMD Global erweitert sein Angebot – Smartphone Markt in Bewegung

HMD Global hat in den vergangenen sechs Jahren Smartphones unter der Marke Nokia auf den Markt gebracht. Nun plant HMD Global, wie das Portal gsmarena.com berichtet, wohl sein Portfolio zu erweitern und Telefone unter seiner eigenen Marke HMD einzuführen. Das verkündete Jean-Francois Baril, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von HMD Global auf seiner LinkedIn-Seite. Nach eigenen Angaben sollen sowohl HMD als auch Nokia-Telefone nebeneinander existieren. Außerdem wies er auch auf bevorstehende Kooperationen mit „aufregenden neuen Partner“ hin.

Der finnische Hersteller entwickelte Ende der Neunziger Jahre die damals coolsten Mobiltelefone und galt bis Mitte der Nullerjahre als weltweit bedeutender Mobiltelefonhersteller. Doch der Smartphone-Boom und die Vorstellung des ersten iPhones von Apple läutete das Ende der einst beliebten Kultmarke Nokia ein. Wie das Portal Techbook.de berichtet, gibt es viel Bewegung am Smartphone-Markt. Nach den Herstellern OnePlus, Vivo und Oppo, will sich auch Asus dem Bericht zufolge aus der Smartphone-Sparte zurückziehen. Der Tech-Gigant Apple plant, die Preise für die neuen Smartphones deutlich anzuheben.

Smartphone-Markt: Zukunft von Nokia gefährdet?

Zwar soll nach Aussagen von Baril Nokia weiter Teil des Portfolios sein, doch wie das Verbraucherportal CHIP schreibt, gibt es berechtigte Zweifel. So soll die Lizenz von HMD nach jetzigem Stand im Jahr 2025 auslaufen. Ob der Konzern weiterhin für die Rechte an Nokia bezahlen wird oder ob man sich künftig doch komplett auf die eigenen Smartphones konzentriert, wird sich zeigen. Auch das IT-Online-Magazin winfuture.de berichtet von einem möglichen Ende des Lizenzabkommen mit Nokia. So soll HMD bei Marktbeobachtern seit Längerem unter der Kritik stehen, seit Jahren keine High-End-Geräte mehr auf den Markt gebracht zu haben.

In einem längeren Posting erklärte der HMD Global-Mitbegründer, dass das Unternehmen nun bereit sei, „unabhängig in den Markt einzutreten, um eine neue Welt der Telekommunikation zu schaffen, die sich an den Bedürfnissen der Verbraucher orientiert“. Und: „HMD ist stolz darauf, eines der größten Smartphone-Unternehmen in Europa zu sein, und wird in Kürze damit beginnen, qualitativ hochwertige, erschwingliche Mobilgeräte an Verbraucher in aller Welt zu liefern“, heißt es weiter. (Vivian Werg)