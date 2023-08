Donner, Blitz und Hagel: Gefahr für meine Wärmepumpe? Ein Experte klärt auf

Von: Ulrike Hagen

Wärmepumpen sind teuer und ganzjährig Wind und Wetter ausgesetzt. Wo liegen die Grenzen der robusten Geräte – und wann muss man sie schützen? Wir fragten einen Experten.

Frankfurt – Wenig Regen, verbunden mit sinkenden Grundwasserspiegeln, die Wärmepumpen außer Gefecht setzen. Starke Hitze und Wald- und Ackerbrände. Dann wieder extremer Dauerregen in Hessen mit Überflutungen und Gewittern, sogar ein mutmaßlicher Tornado in Rüsselsheim. Ganz Deutschland ist von Wetterextremen als Folge des Klimawandels betroffen. Doch können Starkregen, Blitz und Hagel auch den Wärmepumpen etwas?

fr.de von IPPEN.MEDIA sprach mit Dr. Wolfgang Gründinger, Wärmepumpen-Experte beim Green-Tech-Einhorn Enpal. Er erklärt, welchen Gefahren Wärmepumpen bei Unwettern ausgesetzt sind – und wie man sie schützen kann.

Wärmepumpen sind teuer und ganzjährig Wind und Wetter ausgesetzt. Doch auch die robusten Geräte haben ihre Grenzen.

Bei drohenden Unwettern sollte der Außenbereich eines Hauses oder einer Wohnung gesichert werden, das ist jedem klar. Doch was müssen Hausbesitzer:innen beachten, die eine klimafreundliche Alternative zur Gasheizung ihr Eigen nennen, die auf der Terrasse oder im Garten Wind und Wetter ausgesetzt ist?

„Eins vorweg: Die Geräte sind wetter- und sturmerprobt – in ganz Europa, auch in Gebieten, in denen es wettertechnisch weit extremer zugeht als hierzulande“, erklärt Wolfgang Gründinger. „Grundsätzlich gibt es also auch bei Unwettern keinen Grund, nervös zu werden“, so Gründinger. Dennoch sollte man einige Dinge beachten, wenn man auf Nummer Sicher gehen möchte.

Sockel und Spritzwasserschutz: Wärmepumpe vor Starkregen sichern

„Wärmepumpen bewältigen gewöhnlichen Regen problemlos. Das Prinzip ist 100.000fach erprobt in Ländern, in denen es viel mehr regnet als in Deutschland“, erklärt der Experte des Berliner Solar-Start-ups Enpal. Selbst starker Niederschlag beeindruckt Wärmepumpen, die viele Expert:innen für alternativlos halten, also in der Regel nicht: „Achten Sie aber darauf, dass die Pumpe gegen Starkspritzwasser klassifiziert ist, gemäß der Schutzart IPX 4“.

Schwierig kann es theoretisch werden, wenn der Regen zu starken Überschwemmungen führt und die Wärmepumpe überflutet wird. Dann kann sowohl die Elektronik als auch den Motor beschädigt werden oder korrodieren. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Kurzschluss kommen. „Wichtig ist darum, dass die Pumpe erhöht auf einem Sockel platziert ist“, so Gründinger.

Gewitter: Blitzableiter und Überspannungsschutz für die Wärmepumpe

„Die Wahrscheinlichkeit für einen direkten Blitzeinschlag in der Wärmepumpe ist gegen null, da sie in der Regel sehr niedrig aufgestellt ist“, gibt Experte Gründinger Entwarnung. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass ein Blitzeinschlag im Gebäude zu Stromüberspannungen im Netz führt, welche wiederum die Elektronik der Wärmepumpe beschädigen können. „Ein effizienter Schutz dagegen ist einfach umsetzbar – mit der Installation eines Blitzableiters“. Zusätzlich empfiehlt er den Einsatz eines zweiten Überspannungsschutzes.

(Keine) Gefahr von oben: Wärmepumpen sind gegen Hagel gewappnet

Hagel stellt theoretisch eine Gefahr für mechanische Beschädigungen an der Wärmepumpe dar. „Die Geräte sind aber dafür ausgelegt, solchen Herausforderungen standzuhalten. Selbst starke Hagelschauer können nur leichte Dellen im Gehäuse hinterlassen, welche jedoch die Funktion nicht beeinträchtigen“, versichert Wolfgang Gründinger. Bei Modellen, bei denen wichtige Komponenten wie der Wärmetauscher relativ ungeschützt sind, können einfache Abdeckungen als Schutz dienen: „Die Umzäunung der Wärmepumpe, beziehungsweise die Sicherung durch einen Käfig gewährleisten eine ausreichende Luftzufuhr“.

Sturm: Indirekte Gefahren durch umstürzende Bäume

„Die Möglichkeit, dass Ihre Wärmepumpe von einem Sturm weggeblasen wird, ist aufgrund ihres hohen Eigengewichtes und der Verankerung im Boden quasi ausgeschlossen“, erklärt. Dennoch empfiehlt er, Wärmepumpen so zu platzieren, dass sie nicht leicht von herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen getroffen werden können.

Auch spezielle Verkleidungen, wie Schallschutzhauben, die Dezibel schlucken und somit die Lautstärke der Wärmepumpe reduzieren, schützen das Gerät zusätzlich vor Unwetter und Vandalismus. Dabei sollte jedoch darauf geachtet werde, dass die Ein- und Ausblasöffnungen der Pumpe frei bleiben. Sonst verringert sich die Effizient des Gerätes.

Regen, Blitze, Hagel: Versicherungsschutz der Wärmepumpe unbedingt klären

Auch wenn es also ziemlich unwahrscheinlich ist, dass Wärmepumpen von Wetterextremen Schaden tragen, „Eigentümer:innen sollten in jedem Fall ihren Versicherungsschutz prüfen“, rät Gründinger. Und zwar vor dem Umrüsten auf die Wärmepumpe. Denn, tritt ein Schaden ein, wird es meist teuer – das gilt übrigens auch im Falle eines Diebstahls der Wärmepumpe.

Da die Geräte in der Regel nicht fest mit dem Gebäude verbunden sind, greift im Schadensfall die Wohngebäudeversicherung nicht automatisch. „Nehmen Sie vor dem Einbau einer Wärmepumpe mit Ihrer Versicherung Kontakt auf, um zu klären, welche Schäden durch Ihre bestehende Police abgedeckt sind oder durch eine Elementarschadenversicherung abgedeckt werden sollten“. (uha)