„Ich war bei 4 verschiedenen Aldi Süd“: Kunde ist frustriert – Discounter reagiert

Von: Anna-Lena Kiegerl

Sonderangebote können schnell ausverkauft sein - ärgerlich für Kunden. © imago/Christoph Hardt

Ein Sonderangebot – für viele ein Grund zur Freude. Doch oft sind die beliebten Produkte schnell vergriffen. Wie lange müssen Sonderangebote im Geschäft sein?

München – Besonders Schnäppchenjäger werden es kennen. Die Freude über ein Sonderangebot ist groß. Besonders in Discountern sind sie beliebt. Doch dann: am Morgen des Angebots macht man sich auf den Weg und kurz nach Laden-Eröffnung gibt es das Schnäppchen schon gar nicht mehr zu kaufen. So ging es auch einem Aldi-Kunden. Darauf hat der Discounter reagiert.

Kreatin überall ausverkauft: „War heute bei vier verschiedenen Aldi Süd“

Auf Facebook beschwert sich der Kunde, der gerne ein Kreatin-Angebot bei Aldi ergattert hätte. „Es wäre schön, wenn die Produkte aus der Werbung auch in ausreichender Menge in die Filialen geliefert werden könnte. Ich war heute bei 4 verschiedenen Aldi Süd um Kreatin zu holen“, so der enttäuschte Kunde.

Auf Nachfrage bei den Mitarbeitern sei ihm mitgeteilt worden, dass nur sehr wenig Kreatin geliefert wurde. In Großbritannien haben Verbraucher zurzeit mit schweren Lieferengpässen zu kämpfen.

Daraufhin reagiert Aldi auf den Post: „Die Aldi Sports Artikel haben sich einer besonderen Beliebtheit erfreut. Nach dem Start am Montag mit Proteinriegel und Pulver war die Nachfrage nach dem Kreatin groß. In einigen Fällen ist der Bedarf größer als erwartet und es kann vorkommen, dass diese schnell vergriffen sind. Es ist schade, dass du den gewünschten Artikel nicht erhalten konntest. Wir lernen mit jeder Situation und werden die Verkaufszahlen für die Planung der Belieferung von Filialen bei zukünftigen Aktionen nutzen.“ Es scheint also mit solch hohen Verkaufszahlen nicht gerechnet worden zu sein. Aber ist das überhaupt zulässig? Wie lange muss ein Angebot wirklich vorhanden sein?

Sonderangebot bei Aldi: Müssen „angemessen“ lange verfügbar sein

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen schreibt, dass ein Produkt, das zu einem bestimmten Preis beworben wird, angemessen lange vorrätig sein muss. Aber was bedeutet angemessen? Hier ist ausschlaggebend, was der durchschnittliche Kunde als angemessen erwarten kann. Die Verhältnismäßigkeit ist also maßgeblich. Bei einem deutlich billigeren Smartphone sollte ein Verbraucher also davon ausgehen dürfen, dass dies schnell ausverkauft ist und er sich beeilen muss. Bei heruntergesetzten Äpfeln sieht das anders aus. Hier wird davon ausgegangen, dass diese länger vorrätig sind.

Wird jedoch generell zu wenig geliefert und der Händler kann bereits zu Beginn davon ausgehen, dass der Vorrat zu wenig ist, muss dies klar in der Werbung gekennzeichnet sein. Ein leicht lesbarer und klar formulierter Hinweis reicht dafür aus.

War dies nun beim Kreatin-Pulver der Fall? Ganz klar ja: denn im Prospekt, in dem Werbung für das Kreatin gemacht wird, wird deutlich darauf hingewiesen, dass es nur in begrenzter Menge verfügbar ist: „Wir bitten um Beachtung, dass Aktionsartikel im Unterschied von unserem ständig vorhandenen Sortiment nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung steht. Sie können daher schon am Vormittag des ersten Aktionstages ausverkauft sein. Aufgrund der aktuellen Situation der internationalen Seefracht sind einzelne Artikel zeitweise nicht verfügbar.“ Demnach muss der Kunde mit dem vorzeitigen Ausverkauf der Ware bei Aldi Süd rechnen. (Anna-Lena Kiegerl)

