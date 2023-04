Von wegen regional: Kunde wegen Speisekartoffeln durcheinander: „Liebes Rewe-Team, ich habe Fragen...“

Etikettenschwindel oder Missverständnis? Auf Facebook kursiert eine auffällige Entdeckung von Kartoffeln aus einem Rewe – die lässt einen stutzig werden.

Frankfurt – Will Rewe seine Kunden auf den Arm nehmen? Eine fragwürdige Entdeckung machte ein Kunde von Rewe bei der Verpackung von angeblich regionalen Kartoffeln. Bei einer Beschreibung wurde er stutzig – und machte daraus einen sarkastischen Facebook-Beitrag.

Foto von Verpackung zeigt: Kartoffeln kamen aus Ägypten, laut Etikett aber aus der Region

Auf dem veröffentlichten Foto ist ein Kartoffelnetz mit einem gelben Plastiketikett zu erkennen, auf dem geschrieben steht: „Rewe Regional; Speisekartoffeln aus Hessen; Ursprung: Deutschland.“ Das widerspricht jedoch deutlich dem, was rechts daneben auf weißem Untergrund steht: „Speisefrühkartoffeln; Sorte: Annabelle; Ägypten.“

Zu dem Bild schrieb der Facebook-Nutzer und Rewe-Kunde: „Liebes REWE Team, ich habe Fragen... Wie regional ist Ägypten? Und wo genau in Hessen liegt das?“, gefolgt von mehreren nachdenklichen Emojis.

Viele Nutzer reagierten auf den sarkastischen Beitrag mit einem lachenden Emoji. Der Rewe-Kunde machte aber auch seinen Standpunkt deutlich und kommentierte unter dem Post: „Da steht regional aus Hessen drauf. Die wurden im Glauben gekauft, dass sie von hier kommen. Wenn sie aus Ägypten kommen, dann darf nicht Ursprung Deutschland auf der Verpackung stehen.“

Weitere Kundin von Rewe berichtet von Erfahrung mit fragwürdiger Regionalität

Rewe hat auf diesen Post bislang nicht reagiert, doch eine weitere Facebook-Nutzerin nahm den Beitrag zum Anlass, von einer ähnlichen Erfahrung bei Rewe zu berichten. „In unserem Rewe gab es mal ‚regionale‘ Zwiebeln aus Neuseeland... haben wir zum Glück rechtzeitig gesehen und nicht gekauft!“, schreibt sie und unterstreicht dies ebenfalls mit einem Beweisfoto. Das zeigt gefüllte Zwiebelnetze in einer Holzkiste, auf der ein großes Plakat mit der Aufschrift „Aus deiner Region“ prangt. Auf dem Preisschild daneben – ebenfalls mit dem Titel „Regional“ – steht: „Speisezwiebeln, Ursprung: Neuseeland“.

Eine andere Nutzerin wollte ein mögliches Missverständnis klären und schrieb: „Vermutlich in Hessen angebaut und in Ägypten verpackt?!“ Daraufhin antwortete der Rewe-Kunde „genau andersrum“ und belegte das wiederum mit einem Foto, das die Verpackung zeigt, auf der die Adresse in Lich (Hessen) steht, wo die Kartoffeln abgepackt wurden – darunter wieder in großen Buchstaben: „Rewe Regional“.

Rewe versichert regionalen Ursprung der Kartoffeln – und spricht von Fehler bei Produktdaten

Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA hat sich Rewe zu den Vorwürfen geäußert. „Wir haben den Sachverhalt mit dem Lieferanten und dem Betriebsleiter der Packstation geklärt“, teilte Rewe-Sprecher Thomas Bonrath mit. Demnach soll es sich um einen Fehler bei der Übertragung von den Produktdaten an den Drucker der Packstelle gehandelt haben – und der sei dem Leiter der Packstation nicht direkt aufgefallen.

„Der Lieferant hat REWE gegenüber versichert, dass die Kartoffeln im REWE Regional-Netz garantiert regionaler, also hessischen Ursprungs waren“, erklärte Bonrath. Auch auf Instagram gibt es interessante Beiträge zu Rewe. Dort sorgte ein skurriles Schild in einer Rewe-Filiale für Lacher. Zudem verriet erst kürzlich ein Rewe-Marktleiter, was dort der meistverkaufte Artikel ist. (lea)