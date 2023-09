Enttäuschter Kaufland-Kunde teilt seinen Fleisch-Ärger – und kriegt Kritik: „Hätte gern so viel Zeit“

Ein Kaufland-Kunde wurde beim Braten von seinem Hähnchen-Fleisch enttäuscht. Anders als der Discounter zeigten die Facebook-Nutzer wenig Verständnis. Er hagelte Kritik.

Bremen – Spinat schrumpft beim Kochen und Fleisch beim Braten. Das dürfte bekannt sein. Doch wenn nach dem Kochen nur noch etwa die Hälfte der Portion auf dem Teller übrig bleibt, kann das deprimieren. So ging es einem Kaufland-Kunden aus Bremen.

Kaufland-Kunde beschwert sich über Hähnchen-Packung – Erst 800 Gramm, jetzt 450

Offenbar mit großer Lust auf sein Hähnchengeschnetzeltes, packte der Kunde aus Bremen das Fleisch in die Pfanne, brutzelte, brutzelte und sah dem Essen beim Schrumpfen zu. Am Ende war die Portion auf dem Teller offenbar recht mickrig. Von 800 auf 450 Gramm sei das Fleisch geschrumpft, schreibt er auf Facebook. „Wie würden Sie vorgehen?“, fragte der Kunde seinen Lieblingsdiscounter.

Die Nachricht von Kaufland folgte prompt. Der Discounter entschuldigte sich auf eine erste direkte Anfrage nicht gemeldet zu haben und bot an: „Schicke uns doch gern per Direktnachricht deine E-Mail-Adresse, damit wir das Ganze an unsere Kollegen weitergeben können!“ Eine sehr freundliche Antwort, denn das ein oder andere Mal reagierte Kaufland bereits frech auf Kundenanfragen.

User kontern Hähnchen-Beschwerde bei Kaufland: „Ich würde das Essen essen und fertig“

Weniger verständnisvoll reagieren die Facebook-User. „Auf sowas würde ich auch nicht antworten“, schreibt eine Nutzerin. „Da wird viel Wasser im Fleisch gewesen sein. Ende.“ Und sie empfiehlt: „Ich würde das Essen essen und fertig.“ Das sei normal, bekräftigt ein weiterer Nutzer.

Von 800 auf 450 Gramm: Manch einer stellt sich da die Frage, wie der Kaufland-Kunde die Mengenangaben so genau kannte. Denn: „Ich hätte gerne mal so viel Zeit, dass ich Fleisch nach der Verarbeitung wiege“, witzelt eine Nutzerin. Schließlich folgt noch eine simple Empfehlung: „Ich würde dir antworten: Dann kauf halt kein Billigfleisch.“

Kaufland-Fleisch schrumpft beim Braten: Wie viel Schwund ist normal?

Übrigens: Dass Fleisch beim Braten an Gewicht verliert, ist tatsächlich völlig normal. Es verliert Wasser beim Braten. Wie der Onlinerezepterechner angibt, sollten es bei Hähnchenbrust etwa 20 bis 25 Prozent sein. Das NDR-Verbrauchermagazin Markt verglich 2013 Schweine-Schnitzel und Rinderhüftsteaks von verschiedenen Supermärkten und einem Metzger.

Das Ergebnis: Das Metzgerfleisch verlor tatsächlich am wenigsten an Gewicht (sieben Prozent), die Supermarktprodukte deutlich mehr (17 und 13 Prozent). Das liege an der Turbo-Mast der Schweine bei den Discountern, hieß es damals. Das schnell gezüchtete Fleisch könne, das Wasser beim Braten nicht halten und werde trocken. Da ist der Tipp der Userin, auf Billigfleisch zu verzichten, um weniger Fleischschwund zu haben, wohl genau richtig. Indes setzen aber auch viele Discounter vermehrt auf hochwertiges Fleisch. Auch Aldi, denn so etwas wie das neue Sortiment gab es bei einem Discounter noch nie. (chd)