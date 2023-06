„Nur die Hälfte an Spaß“ – Kaufland-Kunde entdeckt extrem ungewöhnliches Eis

Von: Vivian Werg

Supermarkt-Kunden zeigen häufig ihre kuriosen Funde in sozialen Netzwerken. Bei Facebook teilte jetzt ein Kaufland-Kunde eine eher ungewöhnliche Eis-Entdeckung.

Berlin – Es kommt immer wieder vor, dass Kunden in Supermärkten wie Rewe und Edeka oder bei Discountern wie Aldi und Lidl kuriose Entdeckungen machen. Es ist keine Seltenheit, dass diese dann gerne in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter mit der Community geteilt werden.

Um aus dem umkämpften Lebensmittel-Markt herauszustechen, lassen sich die Supermarktketten und Discounter gerne häufig sonderbare Dinge einfallen. Ein Edeka-Kunde entdeckte zu seiner Verwunderung einen Lamborghini zwischen den Regalen. Ein Rewe-Kunde war erschüttert über eine Brezn-Entdeckung und ein Lidl-Kunde kaufte Chips beim Discounter und erlebte eine skurrile Überraschung. Jetzt sorgt ein ungewöhnliches Eis bei einem Kaufland-Kunden für Verwunderung. Auf Facebook postete er ein Bild.

Ein Kaufland-Kunde macht eine ungewöhnliche Eis-Entdeckung und teilt es im Netz. (Symbolbild) © Rene Traut/ Imago

„Was ist denn hier passiert?“: Kaufland-Kunde wundert sich über sein Eis – Discounter reagiert

Das Bild zeigt zwei Eis am Stiel der gleichen Sorte von der Eigenmarke des Discounters. Doch eines ist gerade mal halb so groß. „Was ist denn hier passiert? Sollte so etwas bei der QS nicht auffallen?“, schreibt der Kunde auf seiner Facebook-Seite. Scheinbar ist dem Prüfsystem für Qualitätssicherung etwas durch die Lappen gegangen.

Der Discounter reagiert direkt auf den Post und entschuldigt sich: „Das mit dem Eis tut uns leid, das ist ja nur die Hälfte an Spaß und Geschmack und um die wollten wir dich sicher nicht berauben.“ Kaufland bittet den verwunderten Kunden um eine Direktnachricht mit Angaben seiner E-Mail-Adresse, damit das Kundenmanagement Kontakt aufnehmen kann. Eine Userin reagiert hingegen etwas genervt: „Nennt sich Montagsprodukt. Ist doch kein Weltuntergang. Es wird nämlich nicht jede Packung durchleuchtet. Sowas wird nämlich in der Massenproduktion hergestellt“.

Außergewöhnlicher Eis-Fund bei Kaufland – Kritik an Supermarkt und Discounter reißen nicht ab

Dass in den Verpackungen nicht immer das steckt, was Kunden erwarten, ist keine Seltenheit. So machte eine Aldi-Kundin eine ähnliche Erfahrung und war schockiert über den Inhalt ihrer Chipstüte.

Kunden haben wenig Vertrauen gegenüber den Supermärkten und Discountern. Häufig kommt es sogar vor, dass Kunden ihre Produkte zu Hause nachwiegen. Eine Netto-Kundin wiegt ihre Tüte Linsen nach und traut ihren Augen nicht. Ein Aldi-Kunde ist heftig verärgert, als er ein Kilo Clementinen nachwiegt und ein anderer Kunde zeigte sich empört über eine Mogelpackung von Kaufland. (Vivian Werg)