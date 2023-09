„Bestimmt Massenandrang“: Kaufland-Preis in Prospekt lässt wohl das Telefon nicht stillstehen

Einen Massenandrang vermutet eine Beobachterin: Ein vermeintliches Kaufland-Angebot sorgt für Wirbel – und bescherte dem Supermarkt wohl auch ein eifrig klingelndes Telefon.

München - Oh, da ging wohl was schief. Ein Kaufland-„Angebot“ im Papierprospekt sorgte offenbar für Verwirrung bei vielen Kunden. In wie vielen Broschüren es verbreitet wurde, bleibt unklar. Möglicherweise wurden die Fail-Prospekte nur regional verteilt. Aber es gibt mehrere Postings bei Facebook und X (ehemals Twitter), insofern ist ein Fake fast ausgeschlossen.

Kaufland-Kartoffeln für 0,00 Euro? Prospekt-Fail lässt wohl das Telefon klingeln

„Wer Kartoffeln braucht, ab, schnell ins Kaufland“, postete etwa eine Nutzerin aus dem Südwesten Deutschlands am Freitag (8.9.) öffentlich bei Facebook und zeigte ihre Entdeckung. Ein 7,5-Kilogramm-Sack Kartoffeln wird im Prospekt als „Aktion“ für 0,00 Euro angeboten. Kilopreis, ebenfalls: 0,00 Euro. Hat Kaufland etwa etwas zu verschenken? „Bestimmt Massenandrang heute“, unkt eine andere Nutzerin am Freitag.

7,5 Kilogramm Kartoffeln bei Kaufland für 0,00 Euro? Das blieb ein Traum. Der Prospekt-Fail wurde von mehreren Menschen dokumentiert. © Facebook

Offenbar schaltet sich auch eine Kaufland-Angestellte ein. Dass sie dort arbeitet, ist zwar unbestätigt, aber ihre Schilderungen klingen plausibel. „Sei nur ruhig, weißte wie oft gestern das Telefon geklingelt hat!?!?“, schreibt sie. Sie meint vermutlich den Tag, an dem der Prospekt herauskam und erntet allerlei Lacher und Zuspruch: „Ihr habt mir leidgetan“, heißt es. Die mögliche Kaufland-Mitarbeiterin hatte wohl zu kämpfen: „Und es gibt tatsächlich Leute, die die gekauften Kartoffeln an der Info zurückgeben, weil sie wirklich dachten, 0,00 € stimmt.“ Zum Glück ein Stress von kurzer Dauer: Die „Sparwochenende“-Aktion war nur für Freitag und Samstag (8.9. und 9.9.) ausgerufen.

Kaufland-Kartoffeln für 0,00 Euro natürlich ein Fehler

Die 0,00 Euro im Papierprospekt stachen manchem ins Auge: „Hab ich auch gelesen“, schreibt eine Nutzerin. „Warst schneller als ich“, meint eine andere, die ebenfalls die Kaufland-Panne mit einem Foto dokumentiert. „Habe 6,99 Euro bezahlt“, meint eine Kundin. Und tatsächlich ist das dann auch der echte Preis, wie ein Check im Online-Prospekt zeigt. Insofern war das vermeintliche Kostenlos-Schnäppchen dann doch keines. Zumal ein anderer Nutzer auch noch aufs Kleingedruckte „Irrtum vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung“ hinweist. Mit einem 1-Cent-Artikel deckte sich ein Kaufland-Kunde einst tatsächlich groß ein. (lin)