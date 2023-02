„Irgendwer muss nochmal zum Biologieunterricht“: Hätten Sie den Fehler im Kaufland-Schild gesehen?

Von: Julia Volkenand

Teilen

Ein Kaufland-Kunde blieb nach seinem wöchentlichen Einkauf mit mehr Fragen als Antworten zurück. Auf Facebook teilt er seinen Fund aus der Filiale.

München – Dass nicht immer alles glattgehen kann in der Arbeit, dürfte jeder schon erlebt haben. Diese Erfahrung musste auch ein Rewe-Mitarbeiter machen, der versehentlich „Koksmilch“ anpries und dafür Lacher im Netz erntete.

Ein Kauflandkunde war über dieses Schild verwundert. © Screenshot

Ähnlich unglücklich lief die Beschilderung in einer deutschen Kauflandfiliale. Ein Kunde entdeckte in der Obstabteilung ein vollkommen falsch beschildertes Produkt – und teilte seinen Fund direkt bei Facebook. Auf dem Foto zu sehen: Ein Korb voll mit Zitronennetzen, schön gereift und gut erkennbar. Blöd nur, dass das Schild neben dem Korb „Ananas extra sweet“ und „Mangos klein“ für je 1,99 Euro und 1,29 Euro bewirbt.

Kaufland-Kunde findet kurioses Schild

Sicherlich ein Versehen. Vermutlich hat ein Mitarbeiter einfach das falsche Schild angebracht, oder aus Unachtsamkeit die verkehrte Frucht ausgelegt. Amüsiert hat sich der Kunde aber dennoch. „Irgendwer muss nochmal zur Warenkunde und zum Biologieunterricht“, witzelt er in der Caption unter dem Foto. Die Reaktionen lassen nicht lang auf sich warten. Kaufland antwortet direkt humorvoll: „Man, das sieht fast so aus, als hätte sich da jemand einen Scherz mit uns erlaubt!“ Möglich also auch, dass ein Kunde als Streich die Schilder vertauscht hat.

Dennoch bittet Kaufland um die Filiale und E-Mail-Adresse des Kunden, um das ganze aufzuklären. Ein weiterer Facebook-Nutzer dagegen hätte sich eine andere Reaktion vom Kunden gewünscht „Den Mut, das im Laden anzusprechen, hattest du nicht?!“, fragt er sichtlich entnervt. So oder so dürfte der kleine Fauxpas einigen Facebooknutzern den Start ins Wochenende versüßt haben, ähnlich wie dieser Post, der einen weiteren Kauflandpost beschmunzelte.