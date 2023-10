Restaurant berechnet wohl 10,50 Euro für Extrawunsch - Beschwerde fliegt Gast um die Ohren

Von: Armin T. Linder

Ganz und gar unzufrieden war ein Restaurant-Gast in Niedersachsen mit seiner Rechnung. Doch die Internet-Beschwerde fliegt ihm um die Ohren.

Emden - Vieles wird teurer dieser Tage, mindestens gefühlt. Restaurantbesuche im In- und Ausland zählen definitiv dazu. Umso ärgerlicher, wenn man danach unzufrieden ist. Oder gar dermaßen stinkig, dass man im Internet eine Beschwerde lanciert. Genau das hat nun der Gast eines Lokals in Emden (Niedersachsen) offenbar getan. Der Name ist unbekannt, Text und Foto wurden über eine Facebook-Gruppe verbreitet und sind daher mit Vorsicht zu genießen. Doch das Bild des Bons sieht rundum authentisch aus, samt Datum vom 15. Oktober 2023.

Restaurant-Gast schmeckt das Essen, nicht aber die Rechnung

„Wir waren zu dritt dort essen“, berichtet der Gast von dem Restaurant in Emden-Borssum und nennt dessen Namen (wir verzichten hier darauf). „Zwei von uns haben ein Nudelgericht bestellt und wollten gerne ein Hähnchenschnitzel dazu haben. Über das Essen kann man nichts sagen, aber der Schlag hat uns bei der Rechnung getroffen!“ Warum das Ganze? Weil ein Extrawunsch deutlich mehr zu Buche schlug als von der Person erwartet.

„Wir haben für dieses Nudelgericht, was normalerweise 10€ kostet, 20,50€ bezahlt. 10,50€ extra für ein TK-Schnitzel aus der Fritteuse!? Eine absolute Frechheit. Auf Nachfrage bekamen wir nur patzige Antworten! Das war für uns das letzte Mal, dass wir dort essen gegangen sind!“

Dieser Beleg wurde zu der Beschwerde bei Facebook gepostet. Den Namen des Restaurants hat unsere Redaktion abgeschnitten. © Facebook

Anhand des Bons und ohne Zusatzinfos ist leider schwer nachzuvollziehen, wie die 10,50 Euro extra pro Bonus-Schnitzel zustande gekommen sein sollen. Der Zettel weist drei Hauptgerichte aus sowie einmal „Div Speisen“ für zehn Euro. Man müsste die genaue Bestellung kennen, um die Extrakosten zu verifizieren, darf aber davon ausgehen, dass der Kunde sie kennt und nachgerechnet hat. Und die „Div Speisen“ deuten darauf hin, dass die Schnitzel irgendwie eingerechnet wurden.

Details spielen bei den zahlreichen Rückmeldungen aber auch keine Rolle. „Hallo was ist hier los?“, lautet einer der Kommentare. Auch wenn unklar ist, ob sich dieser tatsächlich auf die Resonanz zum Beitrag bezieht, wäre die Verwunderung gerechtfertigt: Mehr als 4.000 Kommentare und mehr als 100 Teilungen sammelte der Beitrag in den ersten viereinhalb Tagen.

Facebook-User äußern Unverständnis: „Wenn man Geiz geil findet, muss man eben zu Hause essen“

Die Internet-Beschwerde fliegt dem Restaurant-Gast kräftig um die Ohren. Denn nur die wenigsten schließen sich seinem Zorn an. Die meisten Kommentare haben eher den Tenor des folgenden, für den es fast 5.000 Likes gibt: „Leute wollen essen gehen... Extrawünsche wollen sie geschenkt haben, dann noch das Restaurant öffentlich bloßstellen wollen. Koch selbst!!!!“

Weiter heißt es: „Wenn man Geiz geil findet, muss man eben zu Hause essen“, „Normale Preise für ein Restaurant“, „Das ist doch noch preiswert!!!“. Eine andere Userin sei öfter in diesem Restaurant und „noch nie enttäuscht worden. Preise sind in Ordnung.“ Auch mehrere Menschen aus vermeintlich teureren Regionen melden sich zu Wort: „Ein Schnäppchen. Liebe Grüße aus der Schweiz“ und „Schnäppchen, liebe Grüße aus München“, schreiben sie. Andere kratzen sich eher wegen der Kombination am Kopf. „Gottlos, wer Schnitzel mit Rigatoni kombiniert“, „Barbaren! Rigatoni al Tonno mit Schnitzel!“ und „Tunfisch-Rigatoni und ein Rahmschnitzel in Kombi? Bist Du schwanger?“ Ebenfalls für viel Wirbel im Netz sorgt eine allzu neugierige Frage von Aldi. (lin)