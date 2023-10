Rewe-Kunde „sprachlos“ über Joghurt-Truhe: „Muss das so sein oder ist das nur ein Aussetzer?“

Von: Robin Dittrich

In Supermärkten finden Kunden einige Kuriositäten, die anschließend als Foto in den sozialen Medien landen. Bei Rewe war ein Kunde sogar sprachlos.

München – Ob seit langem abgelaufene Lebensmittel, versteckte Mogelpackungen oder unhygienische Zustände: In Supermärkten und Discountern finden Kunden einige kuriose Dinge. Bei Rewe war es einem Kunden vor der Joghurt-Truhe jetzt genug.

Rewe Kunde steht „sprachlos“ vor der Joghurt-Truhe

In Supermärkten wie Rewe, Kaufland und Edeka sowie Discountern wie Lidl, Aldi und Netto können einige Dinge schiefgehen. Werden diese von Kunden entdeckt, wird der Schnappschuss davon häufig in den sozialen Medien geteilt. So beschwerte sich ein Kunde über die teils unappetitlichen Zustände in seinem Kaufland – unter anderem teilte er Fotos von verschimmelten Getränken. Ein Kunde postete einen Zettel von Rewe auf Reddit, mit dem Kunden aufgefordert wurden, Leergutbons nicht mehr in den Mund zu nehmen.

Ein Kunde zeigte sich bei Rewe von einer Joghurt-Truhe entgeistert. „Diese Produktpräsentation bei REWE macht mich etwas sprachlos“, schrieb er unter seinen Facebook-Post. Auf dem dazugehörigen Bild ist eine Truhe voller Joghurts von Almighurt zu sehen. Diese waren jedoch nicht aufgereiht, damit sich Kunden daran bedienen können. Komplett durcheinander lagen die Joghurt-Becher in der Truhe. „Muss das so sein? Oder ist das nur ein regionaler Aussetzer?“, fragte sich der Kunde.

Rewe antwortet auf Facebook auf die chaotische Joghurt-Truhe

Rewe reagierte auf Facebook sogar auf die mehr als unordentliche Joghurt-Truhe. „Hey Mario, unsere Kollegen geben selbstverständlich stets ihr Bestes, unseren Kunden ein schönes Einkaufserlebnis zu verschaffen! Falls dir etwas einmal nicht gefallen sollte, kannst du sie immer direkt ansprechen“, gab es als Rat vom Supermarkt. Der Post-Ersteller reagierte auf die Antwort von Rewe und sagte belustigt, dass „Joghurt am Wühltisch schon ein Erlebnis“ für ihn sei.

Bei den weiteren Kommentaren erzählten die Facebook-Nutzer von gegenteiligen Erlebnissen. „Bei uns schaut das zum Glück nicht so aus“, sagte der eine. Eine andere gab hingegen an, dass es „bei uns ab und zu auch so aussieht.“ Laut des Post-Erstellers sprach er sogar einen Rewe-Mitarbeiter an, dieser „war aber nur für Obst und Gemüse zuständig. Keine Ahnung, ob das dann unter den Kollegen übermittelt wurde.“