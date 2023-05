„Azubi-Bratwurst“ bei Edeka sorgt für Irritation: „Erklärt vermutlich auch den Fachkräftemangel“

Von: Christoph Gschoßmann

Edeka wollte bei der Benennung seiner Bratwürste Kreativität zeigen. Doch der neue Name sorgte auf Twitter nur für Lacher.

München – Supermärkte müssen kreativ sein, um ihren Kunden etwas zu bieten. Das bezieht sich auf die Produktauswahl an sich, auf besondere Aktionen wie Rabatte oder Treuepunkte, aber auch auf Details. Ein Lidl sorge mit einem spezielles Pizza-Angebot für Aufsehen. Eine Edeka-Filiale griff nun aber mit seiner Namensgebung für eine bestimmte Wurst allerdings etwas daneben.

Auf Twitter postete eine Kundin ein Foto, das sie in einem Edeka gemacht hatte. Darauf zu sehen ist die Wursttheke. Für 1,69 Euro pro Hundert Gramm gibt es eine vom Markt speziell benannte Wurstsorte: „Azubi Bratwurst Spinat-Feta“.

Dazu schrieb die Kundin: „Und was macht ihr mit euren fertig ausgebildeten Azubis? Wir haben die immer ins Berufsleben freigelassen.“ Dazu postet sie den Hashtag #Anfängerfehler. Die Echtheit des Fotos ist nicht bestätigt, es deutet aber auch nichts auf einen Fake hin.

Edeka: „Wenn man durch die Azubi-Prüfung fällt, wird man zur Wurst“

Ein anderer User erklärt sich die Sachlage anders: „Das sind die Azubis, die durch die Prüfung gefallen sind. Wenn man durchfällt, wird man bei Edeka zur Wurst.“ Weitere Kommentatoren lachen über den Schnappschuss. „Erklärt vermutlich auch den Fachkräftemangel“, kommentiert ein User.



Ein anderer User bemüht ein Meme aus dem HBO-Serienhit „Game of Thrones“, wobei er den Charakter Ramsey Bolton zeigt, der seine berühmte Wurst in die Kamera hält. Außerdem merkt er augenzwinkernd an: „Freiland- oder Stall-Azubis?“

Edeka: Hat ein Azubi die Bratwürste gefertigt?

Die Erklärung aber könnte denkbar simpel sein: Edeka hat wohl einen Azubi beauftragt, in der Metzgerei die Würste herzustellen. Doch so mancher Kunde geht vielleicht lieber kein Risiko ein und greift zu einer vegetarischen oder veganen Alternative. Sicher ist sicher. Jüngst gab es Aufregung bei Tierliebhabern um ein Schild in einem Deko-Geschäft). (cgsc)