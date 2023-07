Anwohner macht erstaunlichen Supermarkt-Fund: „Penny, Lidl ‒ falls Ihr Eure Einkaufswagen vermisst...“

Von: Stella Henrich

Einkaufswägen sorgen bei Anwohnern für Aufmerksamkeit. Sie stehen offenbar nicht dort, wo sie hingehören. Ein Facebook-User macht Penny und Lidl darauf aufmerksam.

München/Lüneburg ‒ Wer im Supermarkt oder Discounter etwas kauft, muss die Produkte zur Kasse bringen. Je mehr Lebensmittel oder andere Dinge man sich packt, desto eher stellt sich die Frage: Wohin damit? Meist hilft hier der Einkaufswagen. Doch in Norddeutschland könnten einige Kundinnen und Kunden von Penny und Lidl auf der Suche danach kürzlich ein Problem gehabt haben ‒ und vergeblich Ausschau nach der Einkaufhilfe mit vier Rädern gehalten haben.

Supermarkt-Fund in Lüneburg: „Penny, Lidl ‒ falls Ihr Eure Einkaufswagen vermisst...“

„Hallo Penny und Lidl Deutschland. Falls Ihr Eure Einkaufswagen in Lüneburg vermisst. In Kaltenmoor stehen sie“, lautete der Text im Wortlaut auf eine Facebook-Seite, die Nachrichten über die Stadt Lüneburg veröffentlicht. Dazu gibt es ein Bild als Beleg. Auf dem Foto sind drei rote Einkaufswagen zu sehen, die sich deutlich von den anderen unterscheiden. Dabei handelt es sich offenbar um Equipment, das den Discountern Penny und Lidl zuzurechnen ist. Doch wer bringt eine solch große Anzahl an Einkaufswägen an diesen Platz, der sich dem Post zufolge in der Graf-von-Moltke-Straße befand und bereits im Mai aufgenommen wurde? Schließlich bestehen diese meist aus Stahldraht und Metallrohren und wiegen je Einkaufswagen bis zu 15 Kilogramm.

Wäre das Foto ein Gemälde, spräche der Betrachter vielleicht von einem Stillleben der Moderne mit geparkten Wagen neben einem Baumstamm. Ist es aber nicht. Und so erntet das Foto etliche Kommentare als Reaktion auf den ungewöhnlichen Fund. Von „Haha“ bis „Wow“ – die Reaktionen sind recht eindeutig. Das Foto sorgt insgesamt für Belustigung.

Eine Userin hat sogar Verständnis für diejenigen, die ohne Auto einkaufen gehen, wenn „man einen Großeinkauf machen muss“. Sie versteht jedenfalls, dass Kunden den Wagen mitnehmen. Was sie allerdings nicht versteht, dass „man so faul sein kann, den nicht wieder wegzubringen“. Oder „zumindest beim nächsten Einkauf wieder mitnehmen“, unterstützt ein anderer das Unverständnis der Userin. Daraufhin ergibt sich ein reger Austausch auf dem Social-Media-Kanal. „Rechtlich gesehen ist es Diebstahl, da die Einkaufswagen Eigentum vom Ladenbesitzer sind“, heißt es dort.

Einkaufswagen-Fund: „Vielleicht sollte man daneben einen neuen Supermarkt bauen“

Ein User wundert sich: „Komisch. In Lüneburgs anderen Stadtteilen sieht man derartige Ansammlungen nur selten.“ Stimmt nicht ganz, wie die Leserinnen und Leser des Facebook-Eintrags erfahren. „In Volgershall ist auch schon eine Sammlung. Sieht man, wie faul und unverschämt die Menschheit geworden ist.“ Das scheint auch der nächsten Userin aufgefallen zu sein: „Da sind es allerdings die Wagen von Rewe.“ Amüsanter hingegen verlief die Diskussion über die „Kinderfleischwursttreppe“ bei Rewe.

Zahlreiche Einkaufswagen fand ein Anwohner in der Nähe seiner Wohnung. © Screenshot/Facebook.com

Ein anderer User schlägt derweil scherzhaft vor: „Vielleicht sollte man daneben einen neuen Supermarkt bauen.“ Dagegen wundert sich eine Userin: „Es gibt Supermärkte, die haben eine elektronische Erfassung am Einkaufswagen und der Parkplatz hat eine elektronische Umrandung im Boden“, man könne also mit dem Einkaufswagen den Parkplatz nicht so leicht verlassen. Denn inzwischen überwachen immer mehr Supermärkte und Discounter ihre Parkplätze, um so Falschparkern auf die Schliche zu kommen.

Schließlich reagiert Penny nach etlichen der 410 Kommentare bei Facebook mit einem „Danke für die Info“, man werde die Kolleginnen und Kollegen im nächstgelegenen Markt über den Fund informieren.