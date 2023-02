„Geilster Zettel“: Fahrradhändler muss Öffnungszeiten ändern – über den Grund schmunzeln seine Kunden

Von: Vinzent Fischer

Ein Fahrradhändler sorgte mit seinem Aushang für Lacher. Es war offenbar nicht das erste Mal, dass er seine Kunden zum Schmunzeln gebracht hat.

München – Gelegentlich hängen an Schaufenstern von Läden Zettel, die den Kunden aktuelle Informationen geben sollen. „Bin gleich wieder da“, „mache kurz Mittagspause“ oder „wegen Krankheit geschlossen“ sind wohl die gängigsten Aushänge vor Geschäften. Auch kurioses findet sich immer mal wieder darunter.

Ein Twitter-Nutzer machte eine solche Entdeckung beim Fahrradhändler seines Vertrauens. Von Dienstag bis Freitag hat der normalerweise geöffnet, dann jeweils von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Samstags öffnet der Händler nur noch vorheriger Vereinbarung. Für den Fall, dass sich an den Öffnungszeiten außerplanmäßig etwas ändert, hatte er bereits einen Aushang vorbereitet.

Nur die neue Uhrzeit, an dem der Laden an dem betroffenen Tag öffnet, muss dabei ausgefüllt werden. „Heute voraussichtlich erst ab 16.30 Uhr geöffnet“, hängt vor dem Fahrradgeschäft an besagtem Tag. Auch der Grund für die spätere Ladenöffnung ist angeschrieben. „Zahnschmerzen“, lautet die simple, wie kuriose Erklärung dafür, versehen mit zwei Ausrufezeichen.

Fahrradhändler bringt Twitter-User zum Schmunzeln: „Immer die geilsten Zettel“

„Unser Fahrradhändler hat immer die geilsten Zettel im Schaufenster“, schreibt der Twitter-Nutzer unter den Beitrag. Offenbar war es nicht das erste Mal, dass der Ladenbetreiber eine kuriose Erklärung für die spätere Öffnungszeit lieferte. Über die anderen Gründe kann nur spekuliert werden. Die gewöhnlichen Auslöser, wie etwa Krankheit, waren es offenbar nicht. Wann und in welchem Geschäft das Bild entstanden ist, wird aus dem Post nicht ersichtlich.

Während der Coronapandemie sorgte ein anderes Schaufenster in München für Schlagzeilen. Ein Laden in Untergiesing hat mit viel Humor auf die damaligen Maßnahmen reagiert. Das Foto des bizarren Schaufensters kursierte in den sozialen Medien.

Von der eigenen Hochzeit erholen? Ein Aushang an einem Laden in der Frankenmetropole Nürnberg sorgte für Lacher. Im Anschluss meldete sich dann auch noch seine Ehefrau zu Wort: „Schöne Grüße von der Hochzeitsreise! Ich bin die Frau dazu. Wenn man alles glaubt, was die Italiener ‚pista ciclabile‘ nennen, dann braucht man echt Erholung hinterher.“ (vfi)