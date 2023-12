Fallstricke beim Geschenkkauf im Internet: Diese Tipps können vor Betrügern schützen

Von: Jörg Heinrich

Vorsicht, beim Geschenkekauf im Internet: Die am meisten angewandte Gaunermethode ist der Betrug per E-Mail. © Imago

In der Vorweihnachtszeit kaufen viele ihre Geschenke im Internet. Doch Betrüger sind besonders jetzt aktiv. Mit ein paar Tipps lassen sich böse Überraschungen vermeiden.

München – Im Advent haben nicht nur Platzerl und Glühwein Hochkonjunktur – sondern auch der Online-Betrug. E-Mail-Postfächer und Messenger wie WhatsApp werden derzeit von Passwort-Klau und betrügerischen Angeboten regelrecht überschwemmt. Amazon verrät in einem Ratgeber, wie sich Verbraucherinnen und Verbraucher schützen können – sowohl beim Einkaufen beim US-Händler als auch in anderen Online-Shops. Die wichtigsten Tipps und Regeln.

Amazon, Zalando und Co.: Betrüger kontaktieren Verbraucher unter falscher Identität

Wer angebliche Mails oder Nachrichten von Amazon, Zalando, PayPal & Co. bekommt, sollte auf Anzeichen achten, die darauf hindeuten, dass es sich gar nicht um den echten Absender handelt. Das sind zum Beispiel der fehlende Name in der Anrede („Liebe Sabine Meier“), keine oder falsche Kundennummern, schlechtes Deutsch oder unerklärliche Rechnungsbeträge.

Wer Verdacht schöpft, wendet sich am besten per Mail oder telefonisch an das entsprechende Unternehmen. Und keinesfalls einen der Links in der zweifelhaften Mitteilung anklicken. Erst zuletzt warnte die Verbraucherzentrale vor PayPal-Betrügern.

Dubiose Absenderadressen deuten auf Internet-Betrug hin

Betrüger können viel fälschen – aber die Absenderadresse ihrer E-Mails ist in aller Regel echt. Sie ist im Kopf der Mail meist hinter dem Klarnamen des Absenders versteckt. Wenn dort Amazon steht, kann man auf den Namen klicken, oder rechts daneben – und sieht dann die dazugehörige Adresse.

Sollten hier nicht klare Adressen wie bestellbestaetigung@amazon.de oder service@otto.de erscheinen, sondern fragwürdige Absender wie magicdeals@amazon-5281-delivery.com, handelt es sich immer um Betrug. Vor allem die Firmenangabe hinter dem @-Zeichen muss stimmen. Hier wird auch mit Rechtschreibfehlern wie @amazoan.de getrickst. Auch bei Reisebuchungen drohen täuschend echte Fake-Mails.

Gerade bei einem Amazons Mehrzweck-Abo sei die betrügerische Aktivität hoch. Fake-Anrufe, -Mails oder -Nachrichten weisen darauf hin, dass es angeblich ein Problem mit der Mitgliedschaft gibt, oder dass Gebühren bestätigt werden müssen. Auch solche Mitteilungen sind gefälscht. Große Anbieter wie Amazon haben auf ihren Websites und in ihren Apps ein Nachrichten-Center, in dem alle echten Mitteilungen zu finden sind. Wer sichergehen will, schaut dort nach, ob alles in Ordnung ist.

Betrüger drohen mit angeblichen Kontosperrungen

Betrüger senden Mails, in denen behauptet wird, dass einem Kundenkonto die Sperre droht. Wer die Nachricht bekommt, soll auf einen Link klicken, um sein Konto zu aktualisieren. Diese Mitteilungen sind immer Fake. Absolut kein seriöses Unternehmen verschickt solche Aufforderungen einfach per Mail, WhatsApp oder SMS. Betroffene sollten sie nicht öffnen und sofort löschen.

Eine Masche der Online-Betrüger: Falsche Dringlichkeit

Eine beliebte Masche der Kriminellen ist es, die Empfänger ihrer Nachrichten zeitlich unter Druck zu setzen. Wenn es angeblich eilt, und wenn man gedrängt wird, sofort zu handeln, ist höchste Vorsicht geboten. Seriöse Unternehmen setzen nicht solche engen Fristen.

Echte und authentische Links, die Firmen in Mails oder Nachrichten angeben, beginnen immer mit der Adresse des Anbieters wie amazon.de, zalando.de oder otto.de. Andere Links zu dubiosen Adressen wie amazon-bezahlen.de oder zalando-rechnung.de sind definitiv falsch. Wer sichergehen will, dass er auf der richtigen Seite landet, gibt die Adresse, also zum Beispiel otto.de, eigenhändig in der Adresszeile des Browsers ein.

Datenschutz ist wichtig, das bekamen jüngst auch Aldi-Kunden zu spüren: Der Discounter fragt seine Kunden plötzlich nach dem Beziehungsstatus und sorgt damit für Verwunderung