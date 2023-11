Falsche Ware im Amazon-Paket? Verbraucherschützer warnen vor neuer Betrugsmasche

Von: Sandra Sporer

Teilen

Laptop & Co. werden oft bei Amazon bestellt. Aber nicht immer kommt auch an, was bestellt wurde. Geld zurückzufordern gestaltet sich dann schwierig.

Bremen – Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Das heißt auch, dass bald wieder besonders viele Amazon-Pakete unterwegs sein werden. Einige davon auch mit teurem Inhalt, wie etwa einem neuen Laptop oder Smartphone. Die Verbraucherzentrale warnt jedoch davor, dass es immer wieder zu Fällen kommt, in denen Kunden nicht die bestellte Ware in ihren Paketen vorfinden.

Ärgerlich, aber kein Problem – sollte man meinen. Oft stellt sich Amazon den Verbraucherschützern zufolge jedoch quer, wenn es darum geht, das Geld für die nicht erhaltene Ware zurückzuerstatten. Oft wird verlangt, zunächst das Produkt zurückzuschicken. Das geht jedoch nicht, wenn der Kunde das Produkt nie erhalten hat.

Betrugsmasche: Verbraucherschützer warnen vor falscher Ware in Amazon-Paketen

Einem Beitrag der Verbrauchersendung „Markt“ zufolge solle es bereits mehrere tausend Betroffene geben. So hat ein Ehepaar statt des bestellten Tablets ein Paket voller Druckerpatronen geliefert bekommen. Und ein Rentner fand in seinem Paket eine Parkscheibe anstatt des erwarteten Handys.

Für Juristin Sandra May vom Händlerbund liegt diese Häufung über dem, was mit reinen Fehlern zu erklären ist. „Was (...) diese Falschlieferungen bei Amazon angeht, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Das kommt eigentlich in der Praxis so nicht vor und das deutet schon auf eine Masche hin“, erklärt sie in der Sendung.

Immer wieder kommt es zu Fällen, in denen Amazon-Kunden nicht die von Ihnen bestellte Ware in ihren Paketen finden. © Frank Hoermann/SVEN SIMON/IMAGO

Wo genau in der Lieferkette der Austausch stattfindet und durch wen, lässt sich nicht nachvollziehen. Laut Amazon seien bereits weitere Kontrollen eingeführt worden, um das Problem zu beheben.

Bester Schutz gegen die Amazon-Paket-Betrugsmasche ist, alles genau zu dokumentieren

Meist ist auf den ersten Blick unmöglich erkennbar, ob es sich bei einem Amazon-Paket um eine solche Lieferung handelt. In den beschriebenen Fällen war größtenteils nicht ersichtlich, dass das Paket nachträglich nochmal geöffnet worden war. Auch Größe und Gewicht entsprachen der Ware, die der Kunde eigentlich bestellt hatte.

Muss man also einfach auf das Beste hoffen? Nein. Es gibt einige Maßnahmen, die Verbraucher ergreifen können, um im Zweifelsfall zumindest möglichst stichhaltige Beweise zur Hand zu haben:

Kontrollieren Sie, ob Größe und Gewicht des Pakets zu der bestellten Ware passen.

Prüfen Sie, ob das Paket beschädigt ist oder es Anzeichen für Manipulation gibt.

Bewahren Sie den Paketschein auf. Insbesondere dann, wenn dort das Gewicht vermerkt ist.

Filmen Sie, wie sie das Paket öffnen. Am besten im Beisein einer weiteren Person.

Quelle: Verbraucherzentrale

Falsche Lieferungen sollten Amazon auf jeden Fall gemeldet werden

Die Verbraucherzentrale rät in jedem Fall dazu, sich an Amazon zu wenden und die Falschlieferung zu reklamieren und sich nicht einschüchtern zu lassen. Den Betrag selbstständig von der eigenen Bank zurückbuchen zu lassen, ist theoretisch ebenfalls eine Option – könnte jedoch zur Sperrung des Amazon-Kontos führen.

Anfang des Jahres warnte der Onlinehändler vor einer Betrugsmasche, bei der Amazon-Kundendaten abgegriffen werden sollen. (sp)