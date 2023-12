Netto-Kunde rätselt über „blinden Passagier“ im Käse: „Sehr mysteriös alles“

Von: Denise Dörries

Lebensmittel werden immer teurer. Doppelt ärgerlich ist es, wenn sich ein anderes Produkt in der Verpackung befindet, als abgebildet. Das erlebte jetzt ein Netto-Kunde.

München – Käse in den verschiedensten Sorten ist bei den Deutschen sehr beliebt, egal ob aufs Brot, kombiniert mit Gemüse und Obst oder als Käse-Fondue. Der jährliche Durchschnittsverbrauch in Deutschland lag 2022 laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung bei 24,6 Kilogramm pro Person. Umso größer ist dann der Ärger, wenn sich in die Verpackung des Lieblingskäses eine falsche Käsesorte eingeschlichen hat.

Genau das ist einem Kunden des Netto Marken-Discounts passiert. In dem Käseaufschnitt der Marke „Gutes Land“ befand sich eine Scheibe der falschen Käsesorte. Ein Beweisfoto davon landete bei Facebook.

Überraschung bei Netto-Produkt: Falsche Scheibe Käse versteckt sich in Packung

„Euer ‚Gutes Land Käseaufschnitt‘ hat einen blinden Passagier dabei gehabt“, postete ein Netto-Kunde auf Facebook und zeigte sich verwundert über den Fund. Er befeuerte seine Aussage mit den Worten: „Sehr mysteriös alles“. Und tatsächlich, auf dem mitgelieferten Beweisfoto wird der Fehler ersichtlich: Die obere Scheibe sieht anders aus.

Das hat auch der Discounter nicht übersehen und antwortete in der Kommentarspalte des Beitrags. Der Account des Netto Marken-Discounts fordert den User auf, eine Privatnachricht zu schicken. Hintergrund sei, dass sie dem verblüfften Käse-Käufer so mitteilen könnten, an wen er seine Beschwerde wenden kann. Offenbar hat Netto auch keine logische Erklärung dafür, wie so ein Malheur zustande kommt.

„Blinder Passagier“ in Netto-Käse: Kunden haben ein Recht auf einwandfreie Lebensmittel

Fehler können in jedem Discounter oder Supermarkt passieren, doch die Kunden haben ein Recht auf einwandfreie Ware, schreibt die Verbraucherzentrale. Fehlerhafte Produkte sollten direkt im Geschäft reklamiert werden. Der Händler steht in der Pflicht, die mangelhafte Ware zu ersetzen, oder eine Preisminderung anzubieten.

Sollte der Mangel des Produkts erst zu Hause auffallen, wie oben im Käse-Beispiel, ist der Kassenbon ein gutes Beweismittel. Wenn der Händler die Mängel eines Produkts aberkennt, können sich Verbraucher bei zuständigen Behörden melden. (Denise Dörries)