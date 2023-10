Derbe Botschaft an Auto und Knöllchen – Parksünder gleich doppelt bestraft

Von: Robin Dittrich

Das Parken im Parkverbot kann für Autofahrer durchaus teuer werden. Bei einem Falschparker wurde jetzt allerdings nicht nur die Polizei aufmerksam.

München – Ob auf Supermarkt-Parkplätzen, in der zweiten Reihe oder schlichtweg ohne Parkschein: Falschparken kann teuer werden. Interessant wird es, wenn sich dann auch noch andere Menschen mit wütenden Zetteln in die Angelegenheit einmischen.

„1 Auto, 2 Parkplätze“ – Falschparker erhält böse Nachricht

Einem Anwohner, anderem Autofahrer oder schlichtweg Passanten passte es offenbar nicht, wie ein Autofahrer in einer Parklücke stand. Um seinen Unmut kundzutun, funktionierte er ein großes Stück Pappe um. Darauf schrieb der Verärgerte: „1 Auto, 2 Parkplätze. Arschloch? Vollidiot? Beides?“ Der Autofahrer stand mit seinem Pkw offenbar auf zwei Parkplätzen und hinderte so andere Verkehrsteilnehmer am Parken.

Gepostet wurde die wütende Nachricht auf dem Instagram-Account von „notesofgermany".

Falschparker bekommt neben derber Botschaft auch noch ein Knöllchen

Unter dem Post zur derben Botschaft auf der Windschutzscheibe des Falschparkers zeigten sich viele Instagram-Nutzer belustigt, einige hatten jedoch Bedenken: „Man weiß nie, ob der so geparkt hat, weil das Auto nebenan schon falsch stand.“ Ein anderer gab an, dass „das bei mir am Edeka sehr oft der Fall ist. Wenn ich mich dann in die Lücke stelle und die anderen wegfahren, sehe ich wie der Depp aus.“ Weitere Nutzer hatten nicht so viel Verständnis: „Das ‚?‘, hinter ‚BEIDES‘ hätte er sich sparen können, da es ja eine Feststellung ist.“

Wie einem Instagram-User auffiel, ging es bei dem geposteten Bild nicht nur um die derbe Botschaft: „Das Beste ist, dass da auch tatsächlich mal ein Knöllchen neben klemmt.“ Der Ersteller der Botschaft fühlte sich also wohl nicht nur ungerecht behandelt, das Auto stand wirklich nicht mehr regelkonform. Wie viel Bußgeld auf den Autofahrer zukam, konnte nicht geklärt werden. Für kleinere Verfehlungen im Straßenverkehr ist ein Verwarnungsgeld von fünf bis 55 Euro fällig, das Parken in zweiter Reihe kostet beispielsweise 55 Euro.