„Sofa-Falschparker“ sorgt für Belustigung: „Quasi das Handtuch auf der Liege des Autofahrers“

Von: Anna-Lena Kiegerl

Dass im Urlaub Liegen mit Handtüchern reserviert werden, ist nichts Neues. Doch mittlerweile scheinen auch Parkplätze auf orginelle Weise „geblockt“ zu werden.

München – Auch wenn aktuell eher weniger Sommerurlaubsstimmung herrscht, kennt dieses Phänomen wohl jeder Urlauber. Reservierte Liegen am Pool. Viele Hotelgäste sind schon fast Meister darin, morgens die Handtücher auf die Liegen zu werfen und sich somit für den ganzen Tag ein ruhiges Plätzchen zu sichern. Und das, obwohl das Handtuchreservieren in vielen Hotels gar nicht mehr geduldet wird.

Dann gibt es da noch das Klischee, dass sich besonders deutsche Urlauber gerne am Liegen reservieren beteiligen. Und nicht nur dort: Die Steigerung davon sehen wir manches Mal auf deutschen Straßen.

Parkplatz wird mit Sofa reserviert: Nutzer scherzen über hohe Mietpreise in München und Co.

Ein Beispiel gefällig? Dieses Bild unter einem Reddit-Post: Eine Straße mit markierten Parkplätzen an der Seite. Auf dem einen Parkplatz steht ein Auto. So weit, so gut. Doch das besondere: Auf dem zweiten Parkplatz parkt nicht wie üblich ein Fahrzeug, sondern dort steht mitten in der Parkfläche ein braunes Sofa. Die Erstellerin des Posts scherzt: „Quasi das Handtuch auf der Liege des Autofahrers.“

Reddit-Gemeinde amüsiert sich über „Falschparker“ – bei fünfstelliger Geldstrafe könnte Lachen vergehen

Auch die Reddit-Nutzer unter dem Post sind amüsiert über das Bild. So meint einer: „In München: Luftige Wohnung mit praktischer Schlaf-Sitz-Garnitur und großartiger Verkehrsanbindung. Parkplatz direkt vor der Tür. 1800 € kalt“ und macht sich so über die hohen Mietpreise in München lustig.

So auch ein anderer: „Kleine Innenstadtwohnung mit viel natürlichem Licht und frischer Luft. Teil möbliert, ohne Küche. 800 € kalt, inkl. eigenem Parkplatz“, witzelt er. „Bestimmt ein Sozialprojekt des Nachbarn, er bietet in der Zeit, in der er arbeitet, Sitz- und Schlafmöglichkeiten für Obdachlose. Wenn er von der Arbeit kommt, muss die Couch leider weg“, scherzt ein anderer Nutzer.

Als Spaßbremse könnte sich dagegen das Ordnungsamt entpuppen. Denn wird die Couch als widerrechtliches Freihalten von öffentlichen Parkmöglichkeiten interpretiert, liegt laut bussgeldkatalog.de eine Ordnungswidrigkeit vor, die mit 60 Euro Bußgeld geahndet werden kann. Parkverbote dürfen nur von den entsprechenden Behörden ausgesprochen werden, kann aber temporär beantragt werden. Beispielsweise, wenn ein Umzug ansteht. Wird kurzerhand Sperrmüll illegal entsorgt, können je nach Bundesland sogar bis zu fünfstellige Geldstrafen anfallen, informiert bussgeldkatalog.de.

Für Furore sorgte auch ein weiterer Fall, bei dem das Reservieren der Liegen eine ganz neue Form annahm. Denn auf Mallorca standen nun in einem Hotel sogar „die Handtücher Schlange“.