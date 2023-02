„Weil Sie so sympathisch waren“ - Großzügiger eBay-Kleinanzeigen-Verkäufer rettet Familie den Tag

Von: Julia Volkenand

Zoff gibt es bei eBay-Kleinanzeigen immer wieder. Dass das auch anders geht zeigte ein besonders großzügiger Verkäufer und dürfte damit einer Familie den Tag versüßt haben.

München - Immer wieder findet man im Netz Chatverläufe aus den eBay-Kleinanzeigen, in denen sich Verkäufer und Kunden verbale Kleinkriege liefern. Zoff um zu hohe Preise, unrealisitische Ansprüche oder einfach wütende Nutzer, die Dampf ablassen, all das ist keine Seltenheit. So eskalierte etwa ein Streit um einen angebotenen Stuhl in unvorhersehbarer Art.

Den rührenden Beweis, dass das auch anders geht, lieferte nun ein Anbieter, der einen Audi Q5 inklusive Schiebedach verkaufen wollte. Im Reddit-Threat r/wasletztepreis findet sich ein Screenshot der Unterhaltung, die er mit einem Interessenten führte. Daraus geht hervor, dass der potentielle Käufer bereits telefonisch versucht hatte, sich an den Anbieter zu wenden, ohne Erfolg. Daher erklärt er seine Lage einfach direkt im Chat.

eBay-Kleinanzeigen-Verkäufer macht User eine Freude

Der Interessierte habe einen fünfmonatigen Sohn und außerdem noch einen großen Hund, weshalb das bisherige Fahrzeug, der Countryman seiner Ehefrau, langsam zu klein werde. „Da es bereits ein Euro 6 Diesel ist, sind wir da nicht abgeschreckt“, ergänzt er im Chat un bezieht sich damit wohl auf die steigenden Spritpreise.

Das Telefonat scheint anschließend dann doch noch stattgefunden zu haben. Offenbar ein selten angenehmes Telefonat war es obendrein, denn der Anbieter antwortet kurz darauf im Chat: „Weil sie mir so sympathisch am Telefon waren und es mir super gefällt, dass der Wagen wieder an eine Familie geht, lege ich zu der Tankfüllung ein Minus von 500 Euro oben drauf. Da gibt es bestimmt was Schönes für den Nachwuchs.“

Reddit-User feiern eBay-Angebot

So viel Größe sieht man nicht häufig. Darüber dürfte sich auch der Käufer gefreut haben, auch wenn seine Antwort im Screenshot nicht mehr angezeigt wird. Die Reddit-Nutzer jedenfalls sind ganz begeistert von dem Post. Einer möchte den Käufer am liebsten direkt selbst engagieren und schreibt: „Bro, ich will auch ein Auto kaufen. Würdest du für mich das Telefonat übernehmen?“ „Ehrenverkäufer“, lobt ein anderer. „Die besten deals sind die über die sich alle freuen“, stimmt ein dritter zu.