Fanta bekommt neuen Look verpasst – auch der Geschmack soll sich verändern

Die Fanta ist eines der bekanntesten Getränke der Coca-Cola Company. Das Unternehmen kündigt umfangreiche Änderungen an – bei Aussehen und Geschmack.

München – Coca-Cola gehört zu den größten Unternehmen der Welt. Ein beliebtes Getränk des Unternehmens, das sich in jedem Supermarkt und Discounter findet, ist die Limonade Fanta. Diese ist mittlerweile in vielen verschiedenen Varianten erhältlich, unter anderem als Klassiker in der Geschmacksrichtung Orange. Zukünftig soll sich bei der Fanta-Orangenlimonade einiges ändern: Es wurden umfangreiche Neuerungen beim Look und dem Geschmack angekündigt.

Fanta Orange im Wandel – neuer Look und verbesserter Geschmack sollen kommen

Die Coca-Cola Company will bei ihrer Fanta einiges anders machen als bisher. In einer Mitteilung kündigte das Unternehmen an, dass die Fanta noch fruchtiger und kräftiger im Geschmack werden soll. „Es ist noch immer die Fanta Orange, die ihr kennt und liebt, aber jetzt wird sie noch unwiderstehlich köstlicher“, wurde Chris Hunsaker, Senior Brand Manager, Sparkling Flavors, Coca-Cola Nordamerika, dort zitiert. Deutsche Fanta-Fans müssen sich bis zum neuen Geschmack allerdings noch etwas gedulden.

Die Fanta (hier im aktuellen Design) bekommt ein neues Gesicht und einen veränderten Geschmack – noch 2023 in Deutschland. © Jakub Porzycki/Imago (Symbolbild)

Die neue Fanta kommt noch im April in die Regale in den USA und Kanada. Als Grund für die Anpassungen benennt Chris Hunsaker die sich stetig verändernden Geschmäcker der Verbraucher: „Wir hören unseren Kunden immer zu, um ihren sich entwickelnden Geschmack zu verstehen. Deshalb haben wir den Geschmack angepasst und verbessert, weil die Fanta-Trinker genau diese fruchtige Note in der Fanta lieben.“

In verändertem Design: Fanta bekommt ein neues Logo

Noch im Laufe des Jahres 2023 soll der angeblich verbesserte Geschmack auch in weiteren Ländern eingeführt werden. Wie sich der Geschmack in Deutschland gegenüber der neuen Variante in den USA unterscheidet, wird sich dann zeigen. In den Vereinigten Staaten und Kanada wird Maissirup als Süßungsmittel verwendet, in Deutschland kommt der Orangengeschmack von Orangensaft aus Konzentrat – das macht sich vor allem im niedrigeren Zuckergehalt der deutschen Variante bemerkbar. Neben dem veränderten Geschmack wurde auch das Logo der Fanta verändert.

Das ist der neue Look: Die Coca-Cola Company ändert das Fanta-Logo – zunächst in Nordamerika, bald auch in Deutschland. © Coca-Cola Company

Auf den ersten Blick dürfte die Veränderung im Logo für viele gar nicht allzu auffällig sein. Beim genaueren Hingucken lässt sich erkennen: Die Orange ist nicht mehr an ihrem bisherigen Platz. Bislang versteckte die sich hinter dem Fanta-Schriftzug, inklusive grünem Blatt. Das veränderte Logo kommt in einem helleren blau und gänzlich ohne große Orange im Hintergrund daher. Auf der Fanta-Flasche selbst ist die Frucht dann wieder zu sehen – dieses Mal jedoch unterhalb des Logos. Je nach Sorte ändert sich die Frucht auf der Fanta entsprechend.

An die Verbraucher gebracht werden soll die neu gestaltete Limo mit der „größten Marketingkampagne von Fanta seit mehr als einem Jahrzehnt“, wie Hunsaker mit großen Worten ankündigt. 2024 steht bereits eine weitere Neuerung bei Coca-Cola-Produkten an: Für ihre PET-Flaschen soll es eine neue Form von Deckeln geben. Grund ist nach Unternehmensangaben der Umweltschutz. Ob es mit der Veröffentlichung der neuen Fanta zu einem erneuten Preiskampf von Coca-Cola mit Rewe und Edeka kommt, wird sich dann zeigen.